Kilise gezisi sırasında 400 yıllık kayıp tabloyu buldu

21 Eylül 2021 Salı, 10:28

New York'taki Iona College'da sanat tarihi dersleri veren öğretim üyesi Tom Ruggio, okuldan birkaç sokak ötede yer alan Kutsal Aile Kilisesi'nde hiç beklemediği bir keşifte bulundu.

Ruggio, "Kilisenin ortasına kadar geldiğimde, sağ tarafta yükseğe asılmış, İtalyan Barok dönemine ait bir tabloyu görür görmez tanıdım. Gözlerime inanamamıştım" dedi.

İTALYAN RESSAMA AİT OLDUĞU DOĞRULANDI

Yaklaşık 9 yıl İtalya'da sanat eğitimi alan Ruggio, oradaki meslektaşlarıyla iletişime geçerek tablonun fotoğraflarını gönderdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Ruggio ve meslektaşları, tablonun Barok dönemin İtalyan ressamlarından Cesare Dandini'nin "Bebek Yuhanna'yla Kutsal Aile" adlı çalışması olduğunu doğruladı.

60 YILDIR KİLİSEDE ASILI

Profesör, yaklaşık 60 yıldır kilisede asılı olan tablonun 1630'larda yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Tablo, Dandini'nin "Cömertlik" adlı bir serisine ait. Bu serideki tablolardan biri New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde, diğeri de Rusya'daki Ermitaj Müzesi'nde yer alıyor. Ruggio'nun kilisede bulduğu tablonun kayıp olduğunu düşünülüyordü. Eserin varlığına ilişkin tek kanıt siyah beyaz bir fotoğraftı.

Öte yandan Ruggio, tablonun kiliseye nasıl geldiğinin bilinmediğini ifade etti. Sanat tarihçisi, eserin 1960'larda kilisenin monsenyörlerinden biri tarafından yurt dışından getirildiğine dair iddiaların bulunduğunu belirtti.