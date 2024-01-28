Kilise saldırısına siyasilerden tepki yağdı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 28.01.2024 - 15:15

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair siyasiler ve yurttaşlardan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kilise saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı paylaşımda,"Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise X hesabından şu mesajı paylaştı:

"İstanbul’da Pazar ayini sırasında Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırganların bir an evvel tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum."