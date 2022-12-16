Bu besinler metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor: Hızlı yağ yaktıran besinler

16 Aralık 2022 Cuma, 15:26

Bazı besinlerin metabolizma hızınızı veya yaktığınız kalori miktarını artırmanıza yardımcı etkisi bulunur. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kilo vermenize ve uzun vadede onu uzak tutmanıza yardımcı olabilir.

Doğru yiyecekleri doğru miktarda tüketmek ise metabolizmayı hızlandırmanın en kolay yollarından biri.

METABOLİZMA NASIL HIZLANDIRILIR?

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, yeterli ve dengeli beslenmek, yeterli ve kalite uyku alımı, yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bunlara ek olarak bazı besinlerin de metabolizmayı ekstra olarak hızlandırdığı bilinmektedir.

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Metabolizma hızı vücudunuzun çalışırken ne kadar enerji harcadığıdır. Bazal metabolizma hızı ise uyku halindeki vücudun hızıdır. Bir diğer deyişle, iç organların ve vücudun çalışması için gereken minimum enerji düzeydir. Buna dinlenme hızı da denebilir. Metabolizma için gereken enerji vücudunuza yediğiniz ve içtiğiniz gıdalardan sağlanır. Metabolizmanız bir bakıma sizin iç enerjiniz olduğu için yaşam enerjiniz üzerinde de önemli etkileri vardır”

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

"Kilo vermek uğruna çok az kalori ile beslenmek. Hareketsiz bir yaşam tarzı. Uzun süreli aç kalmak. Kas eksiklikleri yaşamak. Vücudu susuz bırakmak. Hamur işleri ve şekerli gıdalar. Yetersiz ve düzensiz uyku." Bunlar metabolizmayı yavaşlatan etkenler. Peki, hangi besinler metabolizmayı hızlandırır?

İşte bu besinler metabolizmayı motor gibi çalıştırıyor

PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Et, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar gibi protein açısından zengin besinler metabolizmanızı birkaç saatliğine artırmanıza yardımcı olabilir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yağ yakımını da kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Günde 1 fincan yeşil çay içmek hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de size enerji verecektir.

ANANAS

Ananas, içinde bulunan bromelain adlı proteinler sayesinde hem sindirimi kolaylaştırır hem de metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda ananas ödeme de iyi gelir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi metabolizmanızı artırabilir. Çalışmalar, sirkenin enerji için yakılan yağ miktarını artırmada özellikle yardımcı olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, elma sirkesinin insanlarda metabolizmayı hızlandırdığı iddia edilir.

KAHVE

Kahvede bulunan kafein metabolizma hızının artmasına yardımcı olabilir. Birkaç çalışma, günde en az 270 mg veya yaklaşık 3 fincan kahveye eşdeğer kafein tüketen kişilerin günde fazladan 100 kalori yaktığını kaydetti. Ayrıca kafein, vücudunuzun enerji için yağ yakmasına yardımcı olabilir ve özellikle egzersiz performansınızı artırmada etkili görünüyor.

BİBER

Metabolizmayı hızlandırır ve enerji harcamalarını arttırır. Ayrıca biber, yağ dokularının enerji tüketimini artırmaya ve insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

TARÇIN

Metabolik hızı arttıran doğal bir kilo verme baharatı olan tarçın, aynı zamanda insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olurve kan basıncını düşürür. Tarçını çaylarınızda, çorbalarınızda ve salatalarınızda kullanarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

TURUNÇGİLLER

Limon, kivi, greyfurt, mandalina, portakal gibi turunçgiller metabolizmayı hızlandırmak ve yağ eritmek açısından oldukça faydalı gıdalardı