Kilo verdim derken vitamin eksikliği yaşayabilirsiniz! İskorbüt hastalığı tehlikesi yaşanıyor

Son yıllarda dünya genelinde milyonlarca kişi kilo vermek amacıyla GLP-1 reseptör agonisti (GLP-1) sınıfındaki ilaçları kullanıyor. Ancak yeni değerlendirmeler, bu ilaçları kullanan bazı kişilerde C vitamini eksikliğine bağlı iskorbüt vakalarının görülebileceğine işaret ediyor. İngiltere’de vakaların son yıllarda arttığı belirtilirken, uzmanlar yetersiz beslenme riskine dikkat çekiyor.

GLP-1 KULLANIMI HIZLA ARTIYOR

Bir dönem tabu olarak görülen zayıflama ilaçları, bugün birçok ülkede yaygın şekilde kullanılıyor. ABD’de yapılan bir KFF anketine göre her sekiz yetişkinden biri, kilo kaybı amacıyla GLP-1 ilaçları kullandığını bildirdi.

University College London’ın verileri ise son 12 ay içinde İngiltere’de yaklaşık 1,6 milyon kişinin Wegovy veya Mounjaro gibi ilaçları kullandığını ortaya koydu.

Bu ilaçların mide boşalmasını yavaşlatarak iştahı azalttığı ve kilo kaybını desteklediği biliniyor. Ancak iştahın ciddi biçimde azalması, bazı kişilerde yeterli ve dengeli beslenmenin sekteye uğramasına yol açabiliyor.

İSKORBÜT NEDİR?

İskorbüt, vücudun yeterli C vitamini alamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Tarihsel olarak uzun deniz yolculuklarında taze meyve-sebze tüketemeyen denizciler arasında yaygın görülmesi nedeniyle “korsan hastalığı” olarak anılıyor.

Mayo Clinic’e göre hastalığın başlıca nedeni meyve ve sebze tüketiminin yetersiz olması. Tedavi edilmezse diş eti kanamaları, diş kaybı, cilt altı kanamalar ve ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Belirtiler arasında kansızlık, bacaklarda şişlik, pürüzlü cilt, daha önce iyileşmiş yaraların yeniden açılması ve saç kırılganlığı da bulunuyor. Tedavide C vitamini takviyesi ve beslenmenin düzeltilmesi temel yaklaşım olarak uygulanıyor.

UZMANLARDAN YETERSİZ BESLENME UYARISI

Newcastle Sağlık Bilimleri Okulu’ndan beslenme ve diyetetik profesörü Clare Collins, zayıflama iğneleri üzerine yapılan 41 kontrollü çalışmayı inceledi. Bu çalışmaların yalnızca ikisinde katılımcıların beslenme verilerinin kaydedildiğini tespit etti.

Uzman, kilo kaybının tek başına sağlıklı beslenildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Vücut ağırlığının azalması, kişinin iyi beslendiği veya sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Beslenme sağlığın temel unsurudur ve şu anda kanıtlarda büyük ölçüde eksik” değerlendirmesinde bulundu.