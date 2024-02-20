Kilo vermek için bunları da yapmışlar! Tarihte kilo vermek için denenen en korkunç teknikler

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:37

Kilo vermek her insanın sağlıklı bir birey olması için ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Modern çağda birçok kilo verme yöntemi geliştirilirken, bu denemeler insan sağlığını kötü etkilememektedir. Peki, ya tarihteki eski kilo verme yöntemleri nelerdi? İşte, tarihin en korkunç kilo verme yöntemleri...

1-VICTORIALILAR CANLI TENYALAR YEDİ

Bir tenya sisteminize girdiğinde, kilo almanızı veya ihtiyacınız olan besinleri almanızı çok zorlaştırabilir. Viktorya döneminde insanlar bu parazitin fazla kilolardan kurtulmanın mükemmel yolunu sağladığını düşünüyorlardı.Yöntem dehşet verici derecede basitti. Öncelikle tenya kistini yuttunuz ve onun içinizde büyümesini beklediniz. Tenya yeterince büyüdüğünde kilo vermeye başlayacaksınız. Ancak eninde sonunda, anti-parazit hapları alarak veya bir doktorun boğazınıza metal bir alet sokmasına izin vererek bu solucanı ortadan kaldırmanız gerekecekti.





2-GÜNLÜK LAVMAN YAPMAK

John Harvey Kellogg belki de en çok mısır gevreğini icat etmesiyle tanınır, ancak aynı zamanda sağlık ve kilo verme hakkında da pek çok fikri vardı. Kellogg'un en dikkat çekici tedavisi, bağırsaklarda flora gelişimini teşvik etmek için günlük yoğurt lavmanlarını savunmasıydı.

3-HİNTLİLER SADECE GÜNEŞ IŞIĞI VE HAVAYLA YAŞADILAR

Breatharianism, bir kişinin yiyecek olmadan yaşayabileceğine inanma fikridir. Bazı Budist ve Hindu inançlarından kaynaklanır, ancak daha yakın zamanlarda, kilo vermenin bir yolu olarak kullanılmıştır. Yemek yemek yerine, bu kilo verme yöntemi sadece güneş ışığı ve hava ile yaşayabileceğinizi söyler.

Bu manevi kilo verme yöntemi oldukça tehlikelidir. Besin almadığınızda, dehidrate olmak kolaydır ve metabolizmanız zarar görecektir. İsmine ne eklerseniz ekleyin, bu yöntem kasıtlı açlıktır. İnsanlar bu diyeti denemeye çalışırken hatta hayatlarını kaybetmişlerdir.

4-VICTORIALAR ARSENİKLE KENDİLERİNİ ZEHİRLEDİ

Arsenik çok ölümcül bir madde olmasına rağmen, 19. yüzyılda kilo kaybına yardımcı olarak da kullanıldı. Arsenik içeren haplar ve diğer "ilaçlar", metabolizmanızı artırarak kalorileri normalden daha hızlı yakmanızı sağlayacakları şeklinde reklam edildi. Bunun yerine, oldukça ciddi arsenik zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

5-YİYECEKLERİN ÇİĞNENEREK TÜKÜRÜLMESİ

Horace Fletcher, yaklaşık olarak 1900'lerde bir diyet tutkunu idi ve kilo vermenin en iyi yolunun yiyecekleri çokça çiğnemek olduğuna inanıyordu. Bu ona "Büyük Çiğneyici" lakabını kazandırdı. Bu tekniğin temel konsepti, yemek yemek yerine yiyecekleri sadece çiğnemek, tadını çıkarmak ve ardından yiyeceği tükürmektir. Bu, aslında vücudunuza hiçbir yiyecek almadığınız anlamına gelir, bu yüzden kilo almazsınız. Tabii ki, hiç yiyecek almak aynı zamanda hiç besin almak anlamına gelir, bu da çeşitli sistemlerinizin düzgün çalışması için gerekenleri alamayacakları anlamına gelir. Bu yöntem uzun süredir var olan bir yöntemdir ve günümüzde hâlâ bazen uygulanmaktadır.

6- SİGARA İÇMENİN KİLO VERDİRDİĞİNE İNANDILAR

1920'lerde, Lucky Strike ve diğer sigara şirketleri, sigara içmenin kilo vermenize yardımcı olacağını iddia eden reklamlar yayınlamaya başladılar. Bu, daha fazla kadının sigara içmeye ikna edebileceklerini düşündüler. Sigara içmek iştahı bastırabilir, ancak alışkanlık kanser ve diğer hastalıkların riskini artırır. Sigara içerken yaşanan herhangi bir kilo kaybı da geçici olabilir. Sigarayı bırakan birinin kilo alması yaygın bir yan etkidir.

7-YAĞLARIN SABUNLA YIKANARAK AZALTILMASI

1920'lerde, kadınlar basit bir banyo ile fazla kiloları temizleyebileceklerine inanmaya başladılar. La-Mar Zayıflama Sabunu, bileklerdeki yağları yok etmeyi, çift çeneleri ortadan kaldırmayı ve hatta büyük bulunan göğsü küçültmeyi vaat etti. Tüm bu iddialar, aslında kilo verme konusunda hiçbir deneyimi olmayan bir kimyager tarafından destekleniyordu. Kısa sürede, diğer zayıflama sabunu markaları da ortaya çıktı. Eğer çok iyi gibi geliyorsa, bu gerçekten öyledir. Bu sabunlardan hiçbiri gerçekten işe yaramadı ve müşteriler kendilerini sadece tertemiz buldu, ancak hiçbir şekilde incelmediler.