Bu düğünler paha biçilemez...Tarihin en büyük çeyizleri!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:11

Ortaçağ ve erken modern dönem prensesi ve arşidüşesine çeyiz olarak bol miktarda toprak verildi ve kocaları, bu mülklerden önemli bir gelir vaadi karşılığında onlarla evlendi. Sadece kocalar değil kadınlar da evlilik için bazen 5 şehir bazen de 200 milyon dolar aldı. Peki, tarihin en büyük çeyizi nedir? İşte tarihin en maliyetli düğünleri...

MARY TUDOR'UN ÇEYİZİ PARA CEZASIYDI

Henry VIII'in kız kardeşi Mary Tudor'un çeyizi bir hediyeden çok para cezasıydı. Fransa Kralı XII.Louis'in ölümüyle evliliği sona eren Mary Tudor, düşünülemez olanı yaptı: Charles Brandon adında bir adamla aşk için evlendi ve bunu kardeşinin iznini almadan yaptı. Henry VIII gizli nikahları öğrendiğinde öfkelendi ve kız kardeşine kabaca ilk evliliğinden gelen çeyiz artı faize karşılık gelen bir para cezası verdi.

VİOLANTE VISCONTI BEŞ ŞEHİR KARŞILIĞINDA EVLENDİ

İngiltere Kralı III. Edward ve eşi Hainault'lu Philippa'nın birkaç oğlu vardı, bu da miras söz konusu olduğunda sorunların olduğunu kanıtladı ve Gül Savaşları'nı ateşledi. Hayatta kalan ikinci oğulları Anversli Lionel iki kez evlendi: önce İrlandalı bir soylu kadınla, ardından da Milan lordunun kızı Violante Visconti adında bir İtalyan prensesiyle. Lionel gelinini almak için İtalya'ya gittiğinde 1368'de evlendiler. Çeyizi, Violante'nin babasına iki milyon altın florinin yanı sıra, kendisine ve kocasına gitmek için İtalya'daki bazı kasaba, kale ve şehirlere mal oldu. Evlenmelerinden sadece beş ay sonra Lionel öldü ve İngilizler, Violante'nin çeyizinin çoğunu geri vermeyi reddetti ve bu da ailesiyle İngilizler arasında çatışmaya yol açtı.

MODERN ÇAĞIN EN PAHALI ÇEYİZLERİNDEN BİRİ

Lüks eşya milyarderi Robert Miller'ın kızı olan Marie-Chantal Miller zaten zengindi ama sürgündeki bir prensle evlenerek bu zenginliğini daha da artırdı. Bu adam, devrik Kral Konstantin ile Kraliçe Sophia'nın oğlu, Yunanistan Veliaht Prensi Pavlos'tu. Marie-Chantal kraliyet mensubu değildi ama süper zengindi ve dünya çapındaki en yüksek sosyetenin gözdesiydi, dolayısıyla bu eşleşme çok basitti. Pavlos ve Marie-Chantal 1995 yılında evlendiklerinde, babasından 200 milyon dolarlık bir çeyiz aldı.

FRANSA'NIN YARISINA DENK EVLİLİK

Ortaçağ Fransası birleşik bir ülke değildi; Fransa Krallığı yalnızca nominal güce sahip olduğu bağımsız dükler tarafından yönetilen bir grup bireysel düklüğe bölünmüştü. Aquitaine Dükü William X, en büyük kızı Eleanor'u varisi olarak seçtiğinde Fransa Kralı VI. Louis oğlu ve varisi olan nihai Louis VII ile evlenmek için Eleanor'u hızla kaptı. Eleanor, Aquitaine'i Louis'in çoğunlukla Paris civarında bulunan topraklarıyla birleştirdi . Bir süre birlikte kaldılar ama Eleanor mutsuzdu ve Louis'e asla bir erkek çocuk vermedi.

DANİMARKALI ANNE BÜYÜK ADALAR GETİRDİ

İskoçya Kralı VI. James, İngiltere Kralı I. James olmadan önce, Danimarka Prensesi Anne ile evlendi. Anne'in çeyizi olağanüstüydü. Teknik olarak kuzey Orkney adalarını da içeriyordu ve bazı Danimarkalılar bu hediyenin geçerliliğine itiraz etse de, modern İskoçya'nın ne olacağının tamamlanmasına yardımcı oldu.