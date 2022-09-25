Kilo vermeye çalışanlar dikkat... Bazı gıdalar 'tokluk' hissini artırıyor mu?

25 Eylül 2022 Pazar, 15:22

Londra'daki Imperial College'dan Beslenme ve Gıda ağı lideri Gary Frost, acı biber ve zencefil gibi bazı yiyecekleri tükettikten sonra daha az acıktığımızı söyleyen araştırmalar olsa da, bu araştırmalarda genellikle çok miktarda yiyecek kullanıldığını ve hayvanlar üzerindeki etkilerinin test edildiğini söylüyor.

Frost, "Bu etkilerin insanlar için ne anlama geldiği ise bilinmiyor" diyor.

Acı biber yemenin iştah üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma, bir gram acı biber eklenen domates çorbasını tükettikten sonraki 4,5 saat içinde insanların ekstra 10 kalori yaktığını buldu.

EN YAYGIN YÖNTEM: KAHVE

Ancak acı biber yemenin iştah üzerinde uzun süreli etkisi bulunamadı. Bunun yanında acı bibber gibi yeşil çayın da iştahı tutarlı bir şekilde bastırmadığına dair 32 farklı araştırma yayımlandı.

İştahı bastırmak konusunda en yaygın tüketilen içeceklerden biri de kahve.

California Eyalet Üniversitesi'nde kinesiyoloji bölümünde yardımcı doçent Matthew Schubert, kahvenin içeriğinin iştahımızı bastırmakta etkili olup olmadığını görmek için şimdiye kadar yapılan araştırmaları inceledi.

Bazı araştırmalar kahve içmenin gıdaların mideden ince bağırsağa daha hızlı geçmesini sağladığını ve aslında açlık hissini artırdığını söylüyor.Ancak kahvede fizyolojik olarak iştahı azaltan bir içerik bulunamadı.

Schubert'e göre, yakın gelecekte tamamlanması beklenen araştırmalarda kahvenin etkisinin günlük 100 ila 200 kalori daha az tüketmemizi sağlamakla sınırlı olduğunun bulunması bekleniyor. Bu da kayda değer bir fark değil.

'SADECE ÇOK YÜKSEK MİKTARDA LİFLİ GIDA YEMEK AÇLIK HİSSİNİ YATIŞTIRABİLİR'

Lifli gıdaların bizi daha uzun süre tok hissettirdiği biliniyor ve bu gıda türleri hakkında yapılan bazı araştırmalar insanların daha fazla lifli gıda yedikçe kilo almalarının yavaşladığını gösteriyor.

Ancak Frost, bunun sadece gerçekten yüksek miktarda lif yendiğinde gerçekleştiğini söylüyor:

"Günde 30 gram lif tüketmemiz tavsiye edilir ancak Birleşik Krallık'taki çoğu insan günde yaklaşık 15 gram lif tüketir. Bunu 30 gr'a çıkarırsanız [iştah üzerinde] etkisi olabilir ancak bu da kalıcı olmayabilir." diyor.

Daha fazla protein yemenin iştahı azalttığı bulunmuştu ancak bu sonuç çok dar kapsamlı bir deneye dayanıyor.

Hangi makrobesinlerin bizi daha tok hissettirdiğini bulmaya çalışan çok sayıda araştırma yapıldı ancak net bir cevap alınamadı.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde pazarlama ve davranış bilimi doçenti Yann Cornil, "Bulgular, proteinin bizi doyurma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor ancak sonuç o kadar net değil ve genellikle etkileri sınırlı. Farklı makrobesin türleri arasında karşılaştırma yapmak zordur" diyor.

'ÖĞÜNLERDEN ÖNCE İKİ BARDAK SU İÇENLER DAHA AZ YEMEK YİYOR'

ABD'deki Gillings Küresel Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü Martin Kohlmeier, "İştahımızı azaltacak belirli gıdaları aramak yerine, yeterince su içtiğimizden emin olmalıyız, çünkü bu iştahımızı kısa bir süreliğine keser" diyor.

Araştırmalar öğünlerden önce iki bardak su içenlerin daha küçük porsiyonlarla doyduğunu buldu.

Ancak Frost, fizyolojik düzeyde iştahımızdaki herhangi bir değişikliğin küçük ve kısa süreli olacağını söylüyor.

Bunun sebebi fizyolojimizin bizi yemek yemeye yönlendirmesi.

Frost, "Batı toplumunda çok kısa bir süre önce aşırı gıda almaya başladık. Evrimimiz boyunca çok az yiyecekle yaşayageldik." diyor ve ekliyor:

"İştahı bastıran bir gıda bileşeni varsa, hayatta kalmak için bundan tamamen kaçınmanız gerekirdi."

Kohlmeier, hiçbir yiyecek veya içeceğin uzun vadede iştahımızı önemli ölçüde bastıramamasının vücudumuzun neredeyse sabit bir ağırlığı korumak üzere tasarlanmış olmasından kaynaklandığını da söylüyor:

"Vücudun ağırlığı acımasızca savunan mekanizmaları var. Evrimsel bir bakış açısına göre, insanlık için en büyük risk, sadece bizi öldüreceği için değil aynı zamanda vücudumuzu zayıflattığı ve bizi bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiği için açlıktı" diyor.

'AÇLIK İNANÇLAR, BEKLENTİLER VE HAFIZAYLA TETİKLENİR'

Kohlmeimer, bu nedenle iştahı kontrol etmenin en iyi yolunun dengeli bir diyet olduğunu söylüyor. Böylelikle vücudun olası bir eksikliği telafi etmek için arayışta olmayacağını belirtiyor.

Bunun yanında iştahımızın psikolojik yönünün ihmal edilmemesi gerekiyor.

Araştırmacılar onyıllar boyunca bu konuyu inceledi. 1987'de yapılan bir çalışma yemek görmenin ve kokusunu almanın vücudun sindirime hazırlanması için sinyaller gönderdiğini bulmuştu.

Cornil açlığın inançlar, beklentiler ve hafızayla şekillendiğini ve çoğunlukla ne yediğimizi ne kadar iyi hatırladığımızla bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu nedenle az yemek yediğimizi düşündüğümüzde daha fazla yeme eğiliminde olduğumuzu belirtiyor.

Bir araştırma, gıdaların "doyurucu" olarak etiketlendiğinde "light" olarak etiketlenenlere göre daha az yendiğini buldu.

Gıdalarla ilgili bizi daha uzun süre tok tuttuğu iddiaları ortaya atılabilir ancak bedenimizle bunu sağlayabilmenin tek yolu dengeli bir diyet takip etmek gibi görünüyor.

Açlığı uzun süre savuşturmak mümkün olmayabilir ancak herhangi bir besin eksikliğini gidermek için gereken fazladan kaloriyi almayı engelleyebiliriz.