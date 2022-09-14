Gıdaların faydası nasıl arttırılır?
Temelde sağlıklı gıdalar tüketiyor olsak bile besinlerden yeterli verimi alamıyor olabiliriz.
Peki, gıdaların faydası nasıl arttırılır?
Hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiği, neyin yanında tüketilirse faydasının artacağı, saklanma koşulları gibi birçok etkenin sağlıklı beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak öneride bulundu.
Gıdaların faydasını artırmak için 27 öneri
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