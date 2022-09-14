Gıdaların faydası nasıl arttırılır?

Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.

Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika pişirmek yeterli.

Demir emilimi için C vitamininden zengin besinler tüketilebilir. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata yiyin.