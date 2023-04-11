Kim Kardashian'ın yeni sektörü belli oldu

ABD'li realite şov yıldızı Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonuyla dizi dünyasına giriyor. Kardashian dizide Emma Roberts ile birlikte rol alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:22
Kim Kardashian'ın yeni sektörü belli oldu
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12. sezonunda rol alacak. Özellikle kendisi düşünülerek yazılan Kardashian'ın rolü, Halley Feiffer tarafından kaleme alınacak.

Ntv'nin aktardığına göre, dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Kardashian, dizide Emma Roberts ile birlikte rol alacak.

YENİ SEZONUN ADI BELLİ OLDU

"Halley Feiffer, özellikle Kim için eğlenceli, şık ve nihayetinde ürkütücü bir rol yazdı" diyen Murphy, "Bu sezon iddialı ve şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı. American Horror Story'nin kısmen Danielle Valentine'ın yakında çıkacak olan romanı 'Delicate Condition'a dayanan yeni sezonunun adı "Delicate" olacak.

 


Kim Kardashian American Horror Story

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