Harvard'da işletme dersi veren Kim Kardashian'a tepki yağdı

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, 20 Ocak'ta dünyanın önde gelen üniversitelerinden ABD'nin Boston kentindeki Harvard'daydı.

2019'da giyim markası SKIMS'i kuran Kardashian, ABD'nin Boston kentindeki Harvard İşletme Okulu'nda başarılı girişimcilerin davet edildiği konferans serisinin son oturumunda misafir konuşmacı oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki Kardashian, oturuma SKIMS'in kurucu ortağı Jens Grede'yle katıldı ve bir çekim ekibi, ikiliyi takip etti.

Seminer katılımcılarından biri, Kardashian'ın şimdiye kadarki başarılarından, SKIMS'ten ve üstünde çalıştığı özel sermaye şirketinden bahsettiğini People dergisine söyledi.

Diğer haber mecralarına konuşan başka katılımcılar da, realite yıldızının konferansta konuşmasının öğrenciler ve hocalar için sürpriz olduğunu belirtti.

Üst düzey CEO'ların, öne çıkan siyasetçilerin ve ülkenin en başarılı isimlerinin davet edildiği Harvard İşletme Okulu'nda Kardashian'ın konuşma yapmasına farklı tepkiler geldi.

Kardashian'ın seminerden çıktığı anları kayıt altında alan NBC10 Boston haber kanalı, öğrencilerin geçen yıl 3,2 milyar dolar değeri olan SKIMS'in kurucusunun yaklaşık 2 saatlik konuşmasını faydalı bulduğunu aktardı.

