Harvard'da işletme dersi veren Kim Kardashian'a tepki yağdı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:22

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 09:22

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, 20 Ocak'ta dünyanın önde gelen üniversitelerinden ABD'nin Boston kentindeki Harvard'daydı.

2019'da giyim markası SKIMS'i kuran Kardashian, ABD'nin Boston kentindeki Harvard İşletme Okulu'nda başarılı girişimcilerin davet edildiği konferans serisinin son oturumunda misafir konuşmacı oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki Kardashian, oturuma SKIMS'in kurucu ortağı Jens Grede'yle katıldı ve bir çekim ekibi, ikiliyi takip etti.

Seminer katılımcılarından biri, Kardashian'ın şimdiye kadarki başarılarından, SKIMS'ten ve üstünde çalıştığı özel sermaye şirketinden bahsettiğini People dergisine söyledi.

Diğer haber mecralarına konuşan başka katılımcılar da, realite yıldızının konferansta konuşmasının öğrenciler ve hocalar için sürpriz olduğunu belirtti.

TEPKİ ÇEKTİ

Üst düzey CEO'ların, öne çıkan siyasetçilerin ve ülkenin en başarılı isimlerinin davet edildiği Harvard İşletme Okulu'nda Kardashian'ın konuşma yapmasına farklı tepkiler geldi.

Kardashian'ın seminerden çıktığı anları kayıt altında alan NBC10 Boston haber kanalı, öğrencilerin geçen yıl 3,2 milyar dolar değeri olan SKIMS'in kurucusunun yaklaşık 2 saatlik konuşmasını faydalı bulduğunu aktardı.

#EXCLUSIVE: #KimKardashian leaving Harvard Business School after speaking for nearly 2 hours. Students say they learned a ton. @NBC10Boston pic.twitter.com/MhppzWlhAd — Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) January 20, 2023

Öte yandan Kardashian'ın Harvard'da konuşma yapmasına Twitter'dan çok daha sert eleştiriler yapıldı.

Bir kullanıcı, "Bu çok saçma. Kim Kardashian, Harvard'ın harflerini doğru sıralayamaz bile" diye yazdı.

Başka biri de şu ifadeleri kullandı:

"Kim Kardashian varlık içinde doğdu. Seks kasetini kullanarak oyunculuk ya da şarkıcılık kariyeri edinmeye çalıştı ama ikisini de beceremedi. Kim K, kurgu bir realite şov yapacak kadar zengin. Aynı zamanda hem kendisi hem de ailesi utanmaz. Harvard da artık Kardashianlar kadar demode."

Bir başkası da "Kardashian ve Harvard kelimeleri asla aynı cümlede yer almamalı" dedi.

Sert eleştiriler karşısında Kardashian'ı destekleyen Liz isimli bir öğrenciyse "Bence pek çok kişi Kim'in milyarlarca dolarlık bir şirket yönettiğini görmezden geliyor ve ona saygı duymuyor" ifadesini kullandı.

Kardashian'ın Harvard'da geçirdiği günün Hulu'da yayımlanan realite şovu The Kardashians'ın gelecek sezonunda yer alması bekleniyor.