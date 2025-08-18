Kim Milyoner Olmak İster'de büyük hayal kırıklığı! Oktay Kaynarca isyan etti: 'Cevabı o kadar kolay olabilir mi?'

ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yarışmaya katılan Fadime Üngören, büyük ödüle sadece üç adım kala aldığı karar ile gündeme damga vurdu.

Fadime Üngören, yarışmada ikinci baraj sorularını başarıyla geçerek büyük ödüle yaklaşsa da 300 bin TL değerindeki soru karşısında tıkandı. Yarışmacının karşısına çıkan soru, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde 'İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum' ifadesi geçer?" oldu.

Üngören, soruyu kolay bulduğunu belirterek "A- İspanya" cevabını verdi.

Doğru cevap sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca da yarışmacının kararına tepki göstererek, "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" dedi.

Yarışmanın bu bölümü sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.