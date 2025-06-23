Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar... Yarışmacı çekimlerden sonra hayatını kaybetti!

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Programa katılan diş hekimi Yaman Özkan, yarışmadan elendikten kısa süre sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yarışmada 5. soruya kadar gelen Özkan’ın karşısına şu soru çıktı:

“‘Red Kit’ adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?”

Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, yüzde 59 oranla işaretlenen C şıkkı: Joe Dalton cevabını verdi. Ancak doğru cevap A şıkkı: Rintintin olunca Özkan yarışmadan 5 bin TL ödülle elendi.

Sorunun ardından üzgün bir şekilde “Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı” diyen Özkan'ın bu sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Program çekimlerinden kısa bir süre sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Özkan’ın ailesi, onun hatırasına saygı gösterilmesini isteyerek bölümün yayınlanmasını talep etti.





Acı haberi Kim Milyoner Olmak İster ekibi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, “Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Özkan’ın rahatsızlığına dair detay paylaşılmadı.