Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken Beyonce sorusu

'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmada dün akşam 50 bin TL’lik Beyonce sorusu dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 12:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken Beyonce sorusu
Abone Ol google-news

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya dün akşam 50 bin TL'lik Beyonce sorusu damga vurdu. 

Soru, "Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?" şeklindeydi. 

Şıklar; A- Beyonce ve Jay-Z, B- Victoria ve David Beckham, C- Meghan Markle ve Prens Harry, D- Kim Kardasian ve Kanye West olarak sıralandı. 

Yarışmacı çift cevap joker hakkını kullanarak A şıkkı Beyonce ve Jay-Z yanıtını verdi ve soruyu doğru yanıtlamış oldu. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler