Görme engelli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 100 bin TL'lik soruda çekildi
Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e çıkan doğuştan yüzde 90 görme engelli yarışmacı Şafak Bey, peş peşe doğru cevaplar vererek 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'yla ilgili soruda takılan yarışmacı, 100 bin TL'lik soruda çekilmek zorunda kaldı ve yarışmaya veda etti. Yarışmacının azmi, sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.
Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde yine bir yarışmacı dikkat çekti. Yarışmanın yeni bölümüne başarılı performansıyla görme engelli Şafak Bey damga vurdu.
YARIŞMADAN ÇEKİLDİ
Peş peşe doğru cevaplar veren görme engelli Şafak Bey, 100 bin TL değerindeki soruya kadar geldi.
Soru ise "1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir" oldu.
Konuyla ilgili bir fikrinin olmadığını belirten Şafak Bey, yarışmadan çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise Kuzey Kore idi.
YURT DIŞINDA EĞİTİMLER ALMIŞ
Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Şafak Bey, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Keman Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladığını ve Amerika'da terapi eğitimi aldığını anlattı.
Şu anda müzisyen, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik eğitimcisi ve terapist olan Şafak Bey, özel gereksinimli çocuklar için müziğin etkisini ele alan bir kitap yazarı.
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