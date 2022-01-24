Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru gündem oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan nüfus yoğunluğu sorusu dikkat çekti. Yarışmacı elinde joker hakkı kalmayınca zor anlar yaşadı.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacıya coğrafi bilgiler hakkında bir soru yöneltildi. "Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?" sorusuna karşılık "Singapur, Monako, Bangladeş, Çin" seçenekleri sunuldu.
Cevap şıkları arasında arada kalan ve düşünen yarışmacı önceki sorularda jokerlerini kullanması sebebiyle tahmin yapmak zorunda kaldı.
Yarışmacı soruya 'Singapur' yanıtını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise 'Monako' olarak açıklandı.
Yarışmacı yaşadığı şok sonrası "Nedense o kadar fazla yaşayanı yoktur diye kalmış aklımda" dedi ve 100 bin TL'ye veda etmesinin ardından 30 bin TL ile uğurlandı.
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