Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık 'TDK' sorusu: Hangisinin yazımı yanlıştır?

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:06

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.

Pek çok farklı konuda sorularla, yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen yeni bölümünde yine bir soru ve yarışmacı dikkat çekti.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Kim Miyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik "Hangisinin günümüz Türkçesinde Türk Dil Kurumu TDK'ya göre yazılışı yanlıştır?" sorusunda takılan yarışmacı doğru düşündüğü yanıtı vermeyerek yarışmadan çekildi.

İşte sosyal medyada da gündem olan o soru...

TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A-) Kırklareli'ne

B-) Rumeli'ne

C-) Eminönü'ne

D-) Osmaneli'ne

Doğru Cevap : B şıkkı