Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:11

Pek çok ülkede yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalında yayınlanan versiyonunda, geçen hafta Maria King adlı bir yarışmacı yer aldı.

Maria King, 4 bin sterlinlik soruyu duymayı beklerken, programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu.

"GİDİP ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEM GEREK"

Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.

Heyecanla "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" diye ekledi.

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.

"İZLEYİCİLERİN BİLDİĞİ KADARIYLA EVE GİDİYORSUNUZ"

Sunucu Clarkson ise hatayı şakaya vurarak "Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diye yanıtladı.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.