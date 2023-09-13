Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yeni sezonda büyük ödül yükseltiliyor. Buna göre yarışmaya eklenen 13. sorunun bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:12
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' 1 Milyon TL'lik büyük ödülünü verdikten sonra, bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek.

ATV'de yayınlanan yarışma programı, bu sezon para ödüllerini artırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

NE OLMUŞTU?

ATV’nin uzun yıllardır devam eden yarışmasına ‘milyoner’ olmak için katılan yarışmacılar, artan enflasyon ve döviz kuru karşısında yarışmadan milyoner olmadan ayrılıyorlardı.

Son olarak geçen hafta yarışan Rabia Birsen Göğercin, yarışmanın en büyük ödülü olan 1 milyon TL’lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülün sahibi olmuştu. Göğercin’in ardından büyük ödül yeniden gündem olmuş, geçmiş yıllardaki değeriyle şimdiki değeri karşılaştırılmıştı.

YSon olarak yarışma, yeni sezon tanıtımında ödüllerin değerini güncellediğini duyurdu. Büyük ödülün 5 milyon liraya yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13’üncü soru olarak ilave edildi.

İşte yarışmadaki sorulara göre ödül tutarları:

  • 1. Soru - 2 bin TL
  • 2. Soru - 5 bin TL (Baraj)
  • 3. Soru - 7 bin 500 TL
  • 4. Soru - 10 bin TL
  • 5. Soru - 20 bin TL
  • 6. Soru - 30 bin TL
  • 7. Soru - 50 bin TL (Baraj)
  • 8. Soru - 100 bin TL
  • 9. Soru - 200 bin TL
  • 10. Soru- 300 bin TL
  • 11. Soru - 500 bin TL
  • 12. Soru - 1 milyon TL
  • 13. Soru - 5 milyon TL

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Kim Milyoner Olmak İster ödül

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