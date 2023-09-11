Ozan Bingöl hesapladı: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'nin sahibi olan Rabia Birsen Göğercin ne kadar vergi ödeyecek?
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin'in devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı. Ortaya çıkan tutar dudak uçuklattı.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, 400 bin liralık aşamayı da geçerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.
Büyük ödüle bir kala yarıştığı etapta karşısına şu soru çıktı: "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?"
Bu sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:
A) Ş
B) V
C) G
D) H
Yanıt verirken "B" şıkkını seçen Rabia, büyük ödülün sahibi oldu.
NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?
Stüdyodakiler bu zaferi coşkuyla karşılarken akla gelen ilk sorulardan biri, Rabia Birsen Göğercin'in ne kadar vergi ödeyeceği oldu.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, büyük ödülle ilgili olarak yaptığı vergi hesaplamasını kişisel Twitter hesabında paylaştı.
Bingöl, Rabia Birsen'in eline net, 804 bin 677 lira geçeceğini söyledi:
"Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000 TL - 23.387 TL istisna) x yüzde 20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da 'Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?' olabilir."
Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000? - 23.387? istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677? geçecektir.— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) September 10, 2023
Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir. ??
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