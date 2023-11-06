Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:24

Kenan İmirzallıoğlu'nun sunumuyla ekranlarda yer alan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde, 1 milyon TL değerindeki Filistin sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Eyüp İşler adlı yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Para ağacının 12'nci sorusunda,İsrail-Filistin meselesine bir kez daha dikkat çekildi.

Gündem olan soru şu şekilde:

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?"

Şıklar ise A) Hulk posteri, B) Karpuz dilimi, C) Kırmızı karanfil, D) Sedir ağacı dalı şeklindeydi

Karpuz, Filistinlilerin sembolü olarak biliniyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan bu sembol, Doğu Kudüs'ü ilhak etmesiyle daha da yayıldı. İsrail hükümeti Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da alenen sergilenmesini suç saymıştı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KONUYLA İLGİLİ KONUŞTU

İsral'in bir aydır bomba yağdırdığı Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz klalmayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah barış gelir ve sivil insanların ölümü son bulur. Sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Bütün dünya, Gazze'deki olayları bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz. Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz, içimiz yanıyor" ifadesini kullandı.