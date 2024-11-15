Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlamış: İnci Taneleri’nin İzzet’i bir dahi!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:13

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:13

İnci Taneleri dizisinin resepsiyon görevlisi İzzet’i Furkan Rıza Demirel’in (24) bir dahi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” a katılan Demirel’in daha lise yıllarında yazdığı ve ödül aldığı senaryosu var. İETT şoförü bir babanın oğlu olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünden 7 yıllık tam burs alan tek öğrencisi. Uluslararası film festivallerinde moderatör olarak Nuri Bilge Ceylan, Michel Franco, Danis Tanovic gibi usta yönetmenlerle çalışmış. Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını hazırlamış. Feneryolu'nda bir mekanda aşçı olarak çalışmış. BKM mutfağın alt yapısında Yılmaz Erdoğan’ın gözde öğrencilerinden olan Demirel ile Erdoğan arasına şu an Mevlana ve Şems gibi bir usta çırak ilişkisi var. İşte Sibel Arna’nın söyleşisinden öne çıkan başlıklar.

İNTERNETTEN BAŞVURDUM

Hem komedi hem de sinema ile uğraşan bir genç olarak Yılmaz Erdoğan’ın tedrisatdan geçmem gerektiğini biliyordum. BKM mutfağın altyapısına oyuncu arandığını duyunca internetten başvurdum. İnsanların beni sen senarist mi olacaksın oyuncu mu olacaksın yoksa yönetmen mi olacaksın diye darlamasından yorulmuştum. Yazar, yönetmen, oyuncu, şair hepsi olan biri vardı. Müthiş bir öğretmen başka kimden bir şey öğrenebilirim? Kıyısından köşesinden görürüm bir cümlesini duyarım diye hemen başvurdum. İlk karşılaştığımız anda konuşamadım. Dondum. Yıllardır televizyondan izlediğim dinlediğim biri bana soru soruyor. Televizyon benimle konuşuyor gibi hissettim.

MISIR PALAS’DA GERÇEKTEN KALDIM

Dizinin otel bölümlerini çektiğimiz Mısır Palas gerçek bir otel. Pavyon sahnelerinin çekildiği pavyon da gerçekten yaşayan bir mekan. Ben dizi başlamadan önce bir süre Mısır Palas’da kaldım. Banyosuz odalar 300 TL. Bir süre böcek ilaçlama işi yaptığım için hijyen sınırını biliyorum. Böcek, pire gibi bir sorun yoktu. Hoca role alışmam için gerçekten resepsiyona oturup çalışmamı da istemişti. Hala set saatlerinden erken gidip biraz çalışıyorum. Müşteri olarak öyle enteresan karakterler geliyor ki. Geçen ellerinde devasa elektrikli testere ile iki adan geldi mesela. Günübirlik işçilermiş.

BENİ EN RAHATLATAN KADIN DİLBER

Hazar Ergüçlü ile İnci tanelerinin setinde tanıştık. Müthiş bir ilişkimiz var. İlk sezonda alışmaya çalıştığım, zaman zaman bocaladığım zamanlarda bana hep yardımcı oldu. O benim başım her sıkıştığında sığındığım güvenli limanım gibi oldu. Mizah anlayışımız da çok uyuşuyor. Yakında bana Kıbrıs şivesini de öğretecek. O konuda sözleştik.