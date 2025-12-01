Kimyasal kullanmanıza gerek yok: Bu karışım yağı kolayca çözüyor

Mutfakta pişen yemeklerin buharı ve sıçrayan yağlar, özellikle ocak çevresindeki dolaplarda zamanla inatçı bir tabaka oluşturur. Temizlemesi zor olan bu yağ kalıntılarını çözmek için güçlü kimyasallara yönelmek çoğu zaman şart değildir. Evde hazırlayabileceğiniz basit ama etkili bir karışım, mutfak dolaplarındaki yağı kısa sürede çözerek yüzeyleri ilk günkü parlaklığına kavuşturur.

YAĞ ÇÖZEN DOĞAL KARIŞIMIN GÜCÜ

Bu etkili karışımın sırrı, üç ana malzemede gizlidir:

Beyaz sirke (yağ çözer, parlaklık verir)

Karbonat (temizler, yüzeydeki yapışkan birikimi söker)

Bulaşık deterjanı (yağ moleküllerini parçalar)

Bu üçlü bir araya geldiğinde, dolap kapaklarında biriken kalın, yapışkan yağ tabakalarını bile kolayca söker.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

1 su bardağı beyaz sirkeyi bir sprey şişesine ekleyin.

Üzerine 1 bardak ılık su ilave edin.

1 yemek kaşığı karbonat ekleyin (yavaşça köpürecektir).

1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı sıkın.

Şişeyi kapatıp hafifçe çalkalayın.

NASIL UYGULANIR?

Karışımı yağlı yüzeye bolca sıkın.

5–10 dakika bekleyin; bu süre içinde karışım yağ tabakasını yumuşatır.

Mikrofiber bez veya süngerle yukarıdan aşağıya doğru silin.

Çok kalın yağ tabakaları varsa aynı işlemi tekrarlayın.

Son olarak temiz suyla hafifçe durulanmış nemli bir bezle yüzeyi geçin.

HANGİ YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR?

MDF mutfak dolapları

Lake ve membran dolaplar

Seramik yüzeyler

Tezgâh kenarları

Aspiratör çevresi

Ancak doğal ahşap dolaplarda önce küçük bir alanda test etmek önerilir.