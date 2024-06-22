Barselona'da yüksek kiralara 'sosyalist' çözüm!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:44

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:44

İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin başkenti Barselona’nın sosyalist belediye başkanı Jaume Collboni, Kasım 2028 itibariyle Barselona'da bulunan ve ‘kısa süreli kiralama’ için kullanılan 10 bin 101 adet dairenin ruhsatını iptal edeceğini duyurdu.

”ŞEHRİN EN BÜYÜK SORUNUYLA YÜZLEŞİYORUZ”

Collboni, belediyenin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Barselona'nın en büyük sorunu olduğuna inandığımız şeyle yüzleşiyoruz" dedi.

Collboni, Barselona'da kısa dönemli kiralamalarındaki patlamanın, kiraların son 10 yılda yüzde 68 ve ev satın alma maliyetinin ise yüzde 38 artmasına; şehir sakinlerinin konut sahibi olamamasına neden olduğunu ve konuta erişimin, özellikle gençler için bir eşitsizlik unsuru haline geldiğini de belirtti.

BAKANDAN DESTEK

İspanya'nın sosyalist İskân ve Kentsel Gündem Bakanı Isabel Rodriguez, Barselona'nın kararını desteklediğini açıkladı. Rodriguez, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karar, uygun fiyatlı konutlara erişimi sağlamak için gerekli çabayı göstermeyi hedefliyor" dedi.

Barselona'daki ilanların önemli bir kısmını barındıran kiralama platformu AirBnb, Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Barselona'nın turistik apartlar derneği APARTUR, yaptığı açıklamada, "Collboni daha yüksek yoksulluk ve işsizliğe yol açacak bir hata yapıyor" dedi ve yasağın, yasadışı turistik apartlarda artışı tetikleyeceğini öne sürdü.

KİRALIK DAİRELERE NE OLACAK?

Şehrin en popüler bölgelerinde yeni otellerin açılması, 2015-2023 yılları arasında Barselona'yı yöneten sosyalist parti tarafından yasaklanmıştı, ancak Collboni bu kısıtlamayı gevşetebileceğinin sinyallerini verdi.

Barselona'nın oteller birliği cuma günkü duyuru hakkında yorum yapmayı reddetti.

Collboni önlemle ilgili olarak, "Bu 10 bin daire, kent sakinleri tarafından kullanılacak ya da kiralık veya satılık olarak piyasaya sürülecek" dedi.

Avrupa’da yerel yönetimler son on yılda, Kanarya Adaları, Lizbon ve Berlin gibi yerlerde kısa süreli kiralamalara kısıtlamalar getirdi.