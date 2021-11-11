Kırık Hayatlar dizisi oyuncusu Hatice İrkin, sette yüz felci geçirdi
Oyuncu Hatice İrkin, İzmir'in Urla ilçesindeki dizi çekimlerinde yoğun rüzgar ve stres nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İzmir Urla'da çekilen 'Kırık Hayatlar' dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin, dizinin çekimleri sırasında yüz felci geçirdi.
Dizideki kaçırılma sahnesinde stres yapan genç oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrkin'in Urla'daki rüzgar ve stres nedeniyle felç geçirdiği öğrenildi.
Doktorların ilk müdahalesinin ardından İrkin, ilaç tedavisi ve egzersizlerle bir süre tedavisine devam edecek.
SETE DEVAM EDECEK
Yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylemesine rağmen Hatice İrkin, sağlığı el verdiği sürece sete devam etme kararı aldı.
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