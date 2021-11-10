'MasterChef'in eski yarışmacısı tedavisi olmayan hastalığa yakalandı'

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:35

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu.

Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti. MasterChef'in sevilen isimlerinden Emre Büber'in dönüş biletini Acun Ilıcalı'nın teklifinin iptal ettirdiği öne sürüldü.

PARKİNSON TEŞHİSİ KONULDU

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Ünlü fenomen Ata Benli'nin iddiasına göre, Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

'İŞ TEKLİFİNDE BULUNDU'

Emre'nin elenmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın yarışmacıya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde iş teklifinde bulunduğu iddia edildi. Avusturya'ya dönmesine gerek kalmayan Emre, bundan böyle hem tedavisini devam ettirip hem de sevdiği işi yapabilecek.