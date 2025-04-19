Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:55

Güncelleme: 19.04.2025 - 16:55

Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Peki, Kırkikindi yağışları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman görülür?

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN?

İstanbul'da önümüzdeki hafta için hava tahminlerine göre, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir.

Bu durum, kırkikindi yağışlarının etkili olabileceğini göstermektedir.

KIRKİKİNDİ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İstanbul'da önümüzdeki hafta için hava tahminlerine göre, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu durum, kırkikindi yağışlarının etkili olabileceğini göstermektedir.