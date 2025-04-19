Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:35

Güncelleme: 19.04.2025 - 13:35

Çocuklu ailelere yönelik "doğum yardımı" uygulaması 20 Nisan tarihinden itibaren hayata geçecek. Peki, Doğum yardımı ödemeleri ne zaman? Doğum yardımı kimlere yapılacak, nasıl başvurulur?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Doğum yardımı ödemelerine ilişkin tarih veren Bakan Göktaş; "Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.

DOĞUM YARDIMI NEDİR, KİMLERE YAPILACAK?

Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek.