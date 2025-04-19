Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:49

Güncelleme: 19.04.2025 - 16:49

İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl 11.’si düzenlenecek Urla Enginar Festivali kapsamında yapılacak etkinlikler heyecanla bekleniyor. Peki, Urla Enginar Festivali ne zaman? Urla Enginar Festivali nerede?

URLA ENGİNAR FESTİVALİ NE ZAMAN?

İzmir'in Urla ilçesi, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 11. Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, Urla'nın coğrafi işaretli ürünü olan sakız enginarını tanıtmayı ve bölgenin gastronomi kültürünü kutlamayı amaçlıyor.?

ENGİNAR FESTİVALİ'NDE NELER YAPILIR?

Festival boyunca Urla sokaklarında kurulacak stantlarda, enginarla hazırlanan yöresel yemekler, zeytinyağlılar ve tatlılar sunulacak. Ayrıca, enginar temalı atölyeler, tadım etkinlikleri ve mutfak şovları düzenlenecek. Festival alanında el sanatları ve yerel ürünlerin sergilendiği pazarlar da ziyaretçilere açık olacak.?

Müzikseverler için çeşitli konserler ve sahne performansları planlanıyor. Festival, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlandı.