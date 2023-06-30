Kırmızı listedeydi... Poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi!

Nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan poyraz kuşları, yavrularıyla birlikte Iğdır'da kameraya yansıdı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:00
Kırmızı listedeydi... Poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi!
Abone Ol google-news

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.

Aras Nehri kıyısında 2 erişkin ve 2 yavru görüntülenerek kayıt altına alındı.

Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.


Aras Nehri Iğdır kırmızı liste kuş koruma poyraz kuşları

İlgili Haberler

Nesli koruma altında olan 'ormanın hayaleti' vaşak fotokapanla görüntülendi

Nesli koruma altında olan 'ormanın hayaleti' vaşak fotokapanla görüntülendi
Türkiye'de nesli tehlike altında olan engerekler görüntülendi

Türkiye'de nesli tehlike altında olan engerekler görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında: Akdeniz foku tekneye sığındı

Nesli tükenme tehlikesi altında: Akdeniz foku tekneye sığındı

En Çok Okunan Haberler