Kırmızı Oda final yapacak iddiası: Reyting savaşına yenildi
Rakipleri karşısında reytingleri beklentinin altında kalan Kırmızı Oda dizisinin sezon ortasında final yapacağı iddia edildi.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8’de 4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.
Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda, gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan orijinal bir yapım olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak Kırmızı Oda'nın yeni sezonu, diğer diziler karşışında hedeflenen reyting sonuçlarına ulaşamadı.
İLK 10'A GİREMEDİ
TV8'de yayınlanan dizi, 10 Aralık Cuma akşamı 55. bölümüyle ekranlara geldi. Kırmızı Oda, dün akşam yayınlanan son bölümüyle total reyting listesinde ilk 10 dahi giremedi. Dizi, AB reyting listesindeyse 6. sırada yer aldı.
Kırmızı Oda dizisi bu şekilde reyting kaybetmeye devam eder ise sezon ortasında final yapacağı iddia edildi.
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