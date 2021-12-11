MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı: 'Böyle yanıltıyorsunuz'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 13:19

MasterChef’in şampiyonlarından Serhat Doğramacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Doğramacı paylaşımında iki farklı markaya ait kaşar peynirlerinin içerisindeki farklılıkları anlatarak nasıl zararlı olduğunu ve yurttaşların nasıl kandırıldığını anlattı.

"YANLIŞ VE DEĞİŞMESİ GEREKEN BİR DÜZEN"

Yüksek kalitedeki kaşar peynirlerinin aynı fiyatta olmasının hiçbir açıklaması olmadığını anlatan Doğramacı şu ifadeleri kullandı;

“Kaşar peyniri vs eritme (kahvaltılık, tostluk, burgerlik bilmem ne) peyniri. Bu olay bir steakhouse’un artıklardan hamburger yapmasına benzer. Bonfile şekli verip, bonfile fiyatına satmadığınız sürece kesinlikle yanlış bir durum değildir. Yasaldır, normaldir ve bütün dünyada uygulanır. Kaşar peynirin hammaddesi süttür. Eritmenin hammaddesi ise üretilmiş peynirlerdir.1 kg kaşar için gereken süt miktarı 8-10 litre, eritme için 4-6 litredir.

Eritme peynirlerin çoğu, diğer peynir karışımlarının emülsiye edici tuzlar ile karışmasından oluşur.

Özetle, sadece kaşar peyniri gibi göründüğü ve anımsatıldığı için aynı fiyata satılması tamamen yanlış ve değişmesi gereken bir düzendir.”