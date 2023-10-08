Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:54

Güncelleme: 08.10.2023 - 22:49

Allstar'da kıyasıya rekabetin devam ettiği 14. hafta geride kaldı. Bir hafta daha Masterchef'te kalmayı garantileyen isimlerin kim olduğu ve hayallerine veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da 8 Ekim'de kim elendi? Masterchef Allstar'da hayallerine veda eden isim...

MASTERCHEF'TE POTADA KİMLER VAR?

Masterchef'te yapılan üç takım oyununun ardından 6 isim potaya girmişti. Ayaz, Tanya, Eda, Hasan, Cemre, Kerem'in eleme potasında yer aldığı Masterchef'te 7 Ekim'de yayımlanan bölümün ardından bir kişi daha eklendi.

İlk etapta Makaron yapan, ikinci turda da şeflerin seçtiği baharatları kullanan yarışmacılar arasından Alican, potadan kurtulamadı... Böylece, MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Ayaz, Tanya, Eda, Hasan, Cemre, Kerem ve Alican.

ALLSTAR'DA İLK TUR GERİDE KALDI

Ayaz, Tanya, Eda, Hasan, Cemre, Kerem ve Alican'ın yer aldığı Allstar'ın 14. hafta eleme gecesinde şefler yarışmacılardan mürekkep balığı kullanarak başarılı yemekler yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan 3 isim 15. haftayı garantilemiş olacak...

Gecenin birincisi en başarılı tabağı yapan isim Hasan oldu. Ardından gecenin başarılı tabaklarını yapan isimler sırasıyla Cemre ve Kerem oldı. Böylece Ayaz, Alican, Eda ve Tanya ikinci turda yarışacak.

İKİNCİ TURDA İMZA YEMEĞİ MEHMET ŞEFTEN!

Tanya, Alican, Ayaz ve Eda'nın potada olduğu turda Mehmet şefin imza yemeği Arı yapılacak. Gecenin en kötü yemeğini yapan isim Allstar hayallerine veda edecek.