Kış aylarında ekilmişti! İlk hasadı yapıldı...

Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:17

Güncelleme: 24.08.2024 - 11:17

Babaeski’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

İlçeye bağlı Karacaoğlan köyünde hasat yapan çiftçiler Silajlık mısırı hayvanların süt verimini arttırdığı için tercih ettiklerini belirttiler.

Nisan ayında ektikleri mısırları, hasat yapan çiftçiler verimin iyi olduğunu belirttiler. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır son yıllarda çiftçilerin gözdesi olmaya devam etmektedir.