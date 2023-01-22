Kış döneminde vertigo şikayetlerinde büyük artış

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, dünya genelinde enfeksiyonların artmasıyla beraber vertigonun da çok sık görülmeye başlandığını belirtti.

Yılmaz, “Vertigo aslında hastalık değil bir semptom adıdır. Temelde baş dönmesi demektir. Bunun yanı sıra beraberinde denge problemleri, sersemlik hissi, mide bulantısı ve kusma, tinnitus dediğimiz kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma, yukarıya bakamama, göz bebeklerinde konrolsüz hareket artışı (nistagmus) görülebilir. Birçok sebebi olmakla birlikte vertigo hastalığının temelde meydana gelmesinin iki farklı etken bulunur. Bunlardan biri santral vertigodur. Santral vertigonun ortaya çıkmasındaki neden beyin ve beyin sapında ortaya çıkan sorunlardır. Yani sinir sistemi kaynaklıdır. Vertigo inmenin habercisi olabilir. Ek olarak demyelinizan hastalıklarda, epilepsinin bazı türlerinde, baş ağrılarının bazı türlerinde vertigo görülebilir” dedi.

"VERTİGONUN SEBEBİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Genelde 40 yaşından sonra erkeklerde daha sık görülmekle beraber kadınlarda da görülebildiğini ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

“Baş dönmesi çok fazla, bulantı kusma var ise enfeksiyonlar ile beraber kulak kristallerine yakın kulak sinirlerinin iltihaplanması ile en sık görüyoruz vertigoyu. İnmeyi ayırt edebilmek için ise mutlaka nörolojiye başvurması gerekiyor hastalarımızın. Buna ek olarak vitamin eksiklikleri de baş dönmesinin sebepleri olabiliyor. Bunu detaylı bir tetkikle belirlememiz gerekiyor. Öncelikle tanısı muayene ile konulduktan sonra vertigo semptomunun sebebini araştırıyoruz. İlk şiddetli olduğu dönemlerde ilaç tedavisi uyguluyoruz. Onun dışında bazı manevralar ile hastanın kulak kristallerini yerine oturma işlemini gerçekleştiriyoruz.”

"HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Polikliniğe gelen hastaların yüzde 50’sinin vertigo şikâyetini ifade ettiğini anlatan Yılmaz; “15- 20 güne kadar semptomlar başladığı anda hastalarımızın hızlıca acil servise başvurmaları gerekiyor. Tanısını koyduğumuz inme ise eğer erken dönemde müdahale etmek çok önemli, şuan vertigo belirtileri ile polikliniğimize başvuru yüzde 50’lerde buda dediğimiz gibi mevsimsel hastalıkların ve üst solunum yolu hastalıklarının artması ile vertigo şikâyetleri de artıyor. Hastalarımız ilaç tedavisine ek olarak beslenmesine de dikkat etmeli, badem, ceviz, fındık, balık, kırmızı et, tüketmek ve bol su ile sağlıklı içecekler tüketmek hem beyin damarlarının korunmasında hem de periferik vertigonun tetiklenmesinden korunmada son derece önemlidir” diye konuştu.