Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigo neden olur?

31 Mayıs 2022 Salı, 11:41

Vertigo, kişinin sosyal hayatını zora sokan bir baş dönmesidir.Ancak her baş dönmesi vertigo değildir.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo kişinin başının dönmesine ve bunun sonucunda sarhoşluk ve sersemlik hali yaşamasına neden olur. Vertigolular, hareketsiz durdukları halde etraflarının sallandığını ve döndüğünü hisseder. Vertigo bir hastalık değil hastalığın belirtisidir. Vertigo geçici olabileceği gibi uzun süreli olarak da görülebilir. Vertigoya mide bulantısı ve kusma da eşlik edebilir. Vertigo atakları sırasında görme bozukluğu da yaşanabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo, merkezi sinir sisteminde meydana gelen problemlerden ya da iç kulak kaynaklı nedenlerden ortaya çıkar.

Vertigoya neden olan bazı hastalıklar:

-İç kulak kristallerinin yerinden oynaması

-Migren

-MS

-Beyin, beyincik veya beyin sapını tutan damar tıkanıklığı

-İç kulak sıvısının artması

-Orta kulak iltihapları

-Ménière hastalığı

Stres ve uyku düzensizliği de vertigoyu etkiler.

VERTİGO TEDAVİSİ

Vertigonun tedavisi altında yatan hastalığa göre belirlenir. Vertigo teşhisi için hastanın öyküsü ve belirtileri büyük önem taşır. Vertigo teşhisi koyulurken Kulak muayenesi ve testleri, gerekli durumlarda Bilgisayarlı Tomografi ya da MR istenebilir. Vertigoya neden olan problem bulunduktan sonra uzman hekim tarafından tedavi süreci başlatılır.

VERTİGO ETKİSİ NASIL AZALTILAR?

Vertigosu olan hastalar stresten uzak durmaya ve düzenli uyumaya özen göstermelidir. Vertigoyu önlemek için çok sık eğilmekten ve ani hareketlerden kaçınmalı. Boyna uygun bir yastık ile uyumak vertigoyu önlemeye ve vertigo atağını hafif geçirmenize yardımcı olur. Vertigo hastaları ağır spordan kaçınmalıdır, hekimin önerdiği hafif egzersizler yapılabilir.

Şiddetli baş dönmesinde karanlık bir odada uzanma vertigoyu hafifletebilir.

Vertigonuz varsa mutlaka bir hekime başvurmalısınız.