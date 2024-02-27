Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Peki, Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:48
Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
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Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor. Peki, Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek? 

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.


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