Kış tatili için nereye gidilir? Türkiye'de kış tatli için en iyi 10 yer!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:20

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:20

Soğuk günlerde evde oturmaktan sıkıldın fakat kendine uygun bir tatil rotası çizemiyor musun? Bu içerikte Türkiye’de kışın mutlaka gezip görmen gereken yerleri senin için listeledik. Kışın gezilecek, tatil yapılacak harika yerlerden bir liste oluşturmak istiyor ama nereden başlayacağına karar veremiyorsan bu içerik tam sana göre. İşte Türkiye’de kışın tatil yapılabilecek o yerler…

1. Abant / Bolu

Kış tatili denildiğinde akla gelen ilk adreslerden biri hiç şüphe yok ki Abant. Kar yağdığında kartpostalları andıran bir görüntüye kavuşan Abant mutlaka kışın görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Abant’a gittiğinde gölün etrafına konumlanmış birbirinden güzel otellerde konaklayabilir, göl çevresinde keyifli bir yürüyüş yapabilir ya da birbirinden güzel ağaç türlerini barındıran ormanlarda doğa yürüyüşü gibi turlara katılabilirsin.

2. Uludağ / Bursa

Kışın gezilecek en güzel yerler arasında elbette ki Bursa Uludağ da var. Kaliteli kayak otelleri ve kışın bembeyaz kar örtüsüyle masalları andıran bir güzelliği olan Uludağ’ı kışın mutlaka ziyaret etmelisin. Özellikle de Uludağ’da kış mevsiminde gerçekleştirilen festivallere katılabilir, şehir merkezindeki tarihi eserleri gezebilir ve lezzetli bir iskender yiyerek tatilini çok daha keyifli hale getirebilirsin.

3. Palandöken / Erzurum

Türkiye’nin en meşhur kayak merkezlerinden biri olan Palandöken de kışın gezilecek güzel yerler arasında. Tertemiz dağ havasını içine çekerek kar üzerinde güzel bir yürüyüş yapabileceğiniz ya da tüm kış sporlarını gerçekleştirebileceğin Palandöken’de birbirinden güzel dağ otellerinde konaklayabilirsin. Aynı zamanda Erzurum’da bulunan birbirinden önemli tarihi eserleri de ziyaret ederek kendin için harika bir kültür turu oluşturabilirsin.

4. Çıldır Gölü / Kars

Ardahan ve Kars sınırı boyunca uzanan ve her mevsim muhteşem bir görselliği ziyaretçilerine sunan Çıldır Gölü, kış mevsiminde görebileceğin en güzel yerlerden biri. Kış aylarında yüzeyinin büyük bir kısmı buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak gezilerine katılabilir, Eskimo usulü balık avcılığı yapan kişileri izleyebilir ve buz tutmuş göl üzerinde yürümenin heyecanını yaşayabilirsin. Aynı zamanda gölün buz tutması ile ortaya çıkan eşsiz gün doğumu manzarasını da kesinlikle izlemelisin.

5. Kapadokya / Nevşehir

Türkiye’nin en cazip turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya her mevsim insanı kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Ancak kış mevsiminde de kesinlikle görülmeye değer olan Kapadokya; peri bacalarının muhteşem görüntüsü, hem konforlu hem de büyüleyici bir atmosfere sahip olan mağara otelleri ve lezzetli yemekleri ile kış tatili için oldukça ideal bir yer. Gün doğumu ile ünlü olan Kapadokya’yı kar yağarken balonla tepeden izleme keyfini mutlaka yaşamalısın.

6. Kaz Dağları / Balıkesir

Tarih boyunca neredeyse tüm inançlar için kutsal sayılan Kaz Dağları’da kış tatili önerileri listemizdeki yerini alıyor. Kaz Dağları Milli Parkı, Sarıkız türbesi, Adatepe Köyü, Zeus Altarı, ve Ağlayan Şelale gibi birçok gezi alternatifine sahip olan Kaz Dağları, kesinlikle kış mevsiminde görülmesi gereken bir lokasyondur.

7. Ayder Yaylası / Rize

Kış tatili önerileri listemizde yer alan sıradaki adres ise Rize Ayder Yaylası. Kar yağdığında göz alabildiğince beyaza bürünen Ayder Yaylası’nda kızak takımları ile kayak yapmanın tadını çıkarabilir, lezzetli bir yayla kahvaltısı yapabilir ve doyasıya kartopu oynayarak eğlenceli saatler geçirebilirsin. Aynı zamanda yaylaya yakın kaplıcaları ziyaret edebilir ve buradaki otellerde konaklayabilirsin.

8. Uzungöl / Trabzon

Kışın Karadeniz’e gitmek başlı başına muazzam bir deneyim olabilir. Dört mevsim ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Uzungöl ise Karadeniz’in kesinlikle görülmesi gereken en önemli noktalarından biri. Kış mevsiminde ise bambaşka bir atmosfere sahip olan Uzungöl kesinlikle kış aylarında gezilecek yerler listende yer almalı. Gölün çevresindeki ormanlık alanın karla kaplı manzarası eşliğinde sıcak bir çay içerek bu huzurlu ortamda ruhunu dinlendirebilirsin.

9.Safranbolu – Karabük

Safranbolu, kendine has tarihi dokusu ile ünlü bir kültürel mirastır.Osmanlı evleri ile şehrin görünümünü adeta tarihten kalan bir sahne gibi yansıtır.Kışın tatil planlarınızı Safranbolu için yapacak olursanız, karlarla kaplı çatısıyla otantik evlerde konaklayabilir şehrin sessizliği içinde stresinizi atabilirsiniz.Yöresel yemekleri yiyebileceğiniz pek çok restoran da sizi bekliyor olacak.Tokatlı Kanyonu’nu görmeden ve Safranbolu bükmesi yemeden dönmemelisiniz.

10. Sapanca / Kocaeli

Kışın Türkiye’de gezilecek yerler denildiğinde akla gelen en önemli lokasyonlardan biri de Sapanca. Her mevsim birçok şehirden ziyaretçilerin akınına uğrayan Sapanca, kış mevsiminde çok daha güzel. Sapanca’da göl kenarında bisiklet turu atabilir, göl manzarası eşliğinde lezzetli bir kahvaltı yapabilir ya da birbirinden şık otellerinde konaklayabilirsin. Aynı zamanda Kartepe Kayak Merkezi’ne olan yakınlığı da Sapanca’yı kış tatili için öneriler listesinde oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.