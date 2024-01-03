Yarı yıl tatilinde (sömestir) İstanbul'da çocuklar için en eğlenceli adresler

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:21

İstanbul, çocuklar için sömestir tatillerini değerlendirebilecekleri birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte çocuklarla gidilebilecek yarıl yıl etkinliği adresleri...

10- MİNİATÜRK

Miniatürk, İstanbul, Türkiye'de yer alan açık hava müzesi niteliğindeki bir tematik parktır. Park, Türkiye'nin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihî ve kültürel mirasını yansıtan minyatür modelleri içerir. Miniatürk'te yer alan 1/25 ölçekli maketler arasında Türkiye'nin önemli tarihi ve mimari eserleri, şehirleri, köyleri ve önemli yapıları bulunur. Bu müze, ziyaretçilere Türkiye'nin zengin kültürel geçmişini interaktif bir şekilde keşfetme fırsatı sunar.

9- RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Rahmi M. Koç Müzesi, Türk işadamı Rahmi Koç'un koleksiyonunu sergilediği ve ziyaretçilere endüstri, ulaşım, iletişim, denizcilik, havacılık ve bilim gibi alanlardaki geniş bir tarihi mirası tanıtan İstanbul'daki bir müzedir. Müze, sanayi devriminden günümüze uzanan birçok dönemi kapsayan benzersiz bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Otomobillerden trenlere, uçaklardan denizcilik araçlarına kadar geniş bir yelpazede sergilenen eserler, ziyaretçilere Türkiye'nin endüstriyel ve teknolojik gelişimini görsel bir deneyimle sunmaktadır. Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme ve teknolojinin evrimini keşfetme imkanı sunan önemli bir kültür ve tarih noktasıdır.

8- ÇİKOLATA MÜZESİ

Çikolata Müzesi, çikolata üretim sürecini ve çikolatanın tarihini ziyaretçilere sunan eğlenceli ve interaktif bir müzedir. Müzede, çikolata yapımının adımlarını gösteren maketler, tarihî çikolata üretim araçları, aromaların ve malzemelerin sergilendiği bölümler bulunur. Ayrıca, ziyaretçilere çikolata yapımıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, farklı çikolata türlerini deneme ve tadım yapma fırsatı da sunan birçok interaktif etkinlik ve workshoplar düzenlenir. Çikolata tutkunları için keyifli bir deneyim sunan bu müze, ziyaretçilere çikolatanın lezzetli dünyasını keşfetme imkanı sağlar.

7- İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

İstanbul Oyuncak Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek oyuncak müzesi olma özelliği taşıyan bir müzedir. Müze, Sunay Akın tarafından kurulmuş olup geniş bir oyuncak koleksiyonunu içerir. Sergilenen oyuncaklar arasında antik oyuncaklar, nostaljik oyun setleri, bebekler, tahta oyuncaklar ve çok daha fazlası bulunur. Müze, ziyaretçilere geçmişin oyuncaklarına duygusal bir yolculuk sunarken, aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları ile çocukların ve yetişkinlerin eğitici bir deneyim yaşamasını sağlar. Istanbul Oyuncak Müzesi, ziyaretçilere eğlenceli bir atmosferde oyun ve nostalji dolu bir sergi sunmaktadır.

6- MADAME TUSSAUDS

Madame Tussauds, dünya genelinde popüler olan balmumu heykel müzelerinin bir zinciridir. İlk müze, 1835 yılında Fransız heykeltıraş Marie Tussaud tarafından Londra'da kurulmuştur. Müzeler, ünlü kişilerin balmumu heykellerini içerir ve ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunar. Heykeller, gerçekçi detaylar ve özenle yapılmış figürlerle ünlü kişilikleri canlandırır. Madame Tussauds müzeleri dünya genelinde birçok büyük şehirde bulunur, ve her biri özgün ve ilgi çekici koleksiyonlarıyla tanınır. Ziyaretçiler, ünlü aktörlerden sporculara, tarihi figürlerden müzik ikonlarına kadar birçok ünlü ismin balmumu heykellerini görmek ve fotoğraf çektirmek için bu müzelere ilgi gösterir.

5- VİALAND

Vialand'da bulunan tematik eğlence parkı, çeşitli eğlenceli ve heyecan verici aktiviteler sunar. Roller coaster'lar, su parkı, lunapark oyunları ve diğer eğlence unsurlarıyla ziyaretçilere geniş bir yelpaze sunmaktadır.

4- İSTANBUL KELEBEK ÇİFTLİĞİ

Kelebek çiftlikleri genellikle tropikal bitkilerle zenginleştirilmiş, sera benzeri ortamlarda oluşturulur. Ziyaretçilere, farklı kelebek türlerini gözlemleme ve bu renkli canlılarla etkileşimde bulunma fırsatı verirler. Bu tür yerler, doğanın güzelliklerini, kelebek yaşam döngüsünü ve çeşitli bitki türlerini keşfetmek isteyenler için popüler turistik mekanlardan biri olabilir.

3- JURASSİC LAND

Eğitimle eğlenceyi birleştiren konseptini Türkiye ile tanıştıran Jurassic Land, sadece görsel bir şölen yaratmakla kalmıyor, küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor.

2- LEGOLAND

Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.

1- KİDZANİA

Çocukların ülkesi KidZania'da, çocuklar, birlikte doya doya eğlenirken yeni şeyler öğreniyor. KidZania'da, 4 -14 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı buluyor.