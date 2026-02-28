Kışın pul pul dökülen ciltler için 'kilit' yöntemi...

Kış aylarında havadaki nem oranının düşmesi, derinin en üst tabakasındaki suyun hızla buharlaşmasına ve cildin savunmasız kalarak çatlamasına neden olur. Sadece su bazlı klasik kremler sürmek, bu buharlaşmayı engelleyemez ve cildin birkaç saat içinde yeniden kurumasına neden olur. Dermatologlara göre gözenekleri tıkamayan doğal yağların, özellikle de kuşburnu çekirdeği yağının mucizevi bir etkisi var.

Kuşburnu çekirdeği yağının, içerdiği yüksek orandaki linoleik asit (Omega-6) ve doğal A vitamini (retinol formları) sayesinde, hücreler arası bağları güçlendirdiği ve soğuktan hasar görmüş dokuları bir gecede yatıştırdığı bilimsel olarak ifade edilir. Vazelin veya ağır kremlerin aksine, cildin doğal sebum yapısına çok benzediği için cilt tarafından saniyeler içinde emilir ve sivilceye yol açmadan derinlemesine bir elastikiyet sağlar.

Bu güçlü etkiden maksimum fayda sağlamak için uygulama "nemli cilde" yapılmalı. Yüz yıkandıktan sonra cilt henüz hafif nemliyken sürülen su bazlı nemlendiricinin üzerine 2-3 damla kuşburnu çekirdeği yağı damlatılması, tampon hareketlerle cilde yedirilmesi gerekir. Bu basit akşam rutini, sabahları pamuk gibi yumuşak, kızarıklığı dinmiş ve aydınlık bir cilt oluşumuna katkı sağlar.