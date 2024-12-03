Kıtalararası çay aşkı: Dünyada en çok çay tüketen 10 ülke
Çay, dünyanın her köşesinde farklı bir tat ve anlam taşır. Ancak bazı ülkelerde çay sadece bir içecek değil, adeta bir yaşam tarzıdır. İşte kişi başına çay tüketiminde zirvede yer alan 10 ülke...
Çay, dünyanın her köşesinde farklı şekillerde hazırlanıp tüketilen, kültürlerin birleştiği evrensel bir içecek. Ancak bazı ülkelerde çay, yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. İşte kişi başına çay tüketiminde zirvede yer alan 10 ülke ve çayla olan eşsiz bağları...
1. Türkiye
Türkiye, kişi başına çay tüketiminde dünyada lider. Günde ortalama 3-4 bardak çay içilen ülkede, ince belli bardaklarda demlenen çay, dost sohbetlerinin ve kahvaltıların vazgeçilmezi.
2. İrlanda
İrlandalılar siyah çayı sütle tüketmeyi tercih ediyor. Çay, ülkede sosyal bağların pekişmesine katkı sağlayan önemli bir içecek.
3. Birleşik Krallık
"Tea time" denildiğinde akla ilk gelen yer olan Birleşik Krallık, çay kültürünü dünyaya yayan ülkelerden biri. Earl Grey gibi aromalı çaylar oldukça popüler.
4. Rusya
Samovar geleneğiyle meşhur olan Rusya'da, çay özellikle soğuk havalarda vücudu ısıtmak için tercih ediliyor. Siyah çayın yanı sıra meyve ve bitki çayları da yaygın.
5. İran
İran'da çay, bir kültürel miras. Misafirperverliğin simgesi olan çay, şeker ya da tatlı ile birlikte servis ediliyor.
6. Mısır
Mısır'da genellikle çok şekerli siyah çay tercih ediliyor. Sokak köşelerinde ve kafelerde içilen çay, halkın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası.
7. Hindistan
Chai olarak bilinen baharatlı sütlü çay, Hindistan'ın çay denilince ilk akla gelen içeceği. Özellikle sokak tezgahlarında hazırlanan chai oldukça popüler.
8. Japonya
Japon çay seremonileriyle meşhur. Matcha gibi yeşil çaylar, sağlık açısından tercih edilmekte ve günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturmakta.
9. Çin
Çayın doğduğu yer olan Çin, farklı türlerde çaylarla ünlü. Yeşil çay, beyaz çay ve oolong gibi çay çeşitleri, hem sağlık hem de lezzet açısından tüketiliyor.
10. Fas
Misket limonlu ve nane yapraklı çay, Fas’ın en bilinen içeceği. Misafirlere sunulan çay, tatlı bir karşılama ritüelidir.
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