Akşam beş çayı için pratik lezzet! Mayasız pizza poğaça tarifi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:46

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:46

Bu pizza poğaça tarifi, çay saati menülerine dinamizm kazandırırken, yanında kısır gibi hafif bir alternatifle servis edildiğinde mükemmel bir uyum sağlar. İster kahvaltı sofralarında, ister atıştırmalık olarak tercih edilsin, bu pizza poğaçalar herkesin damağında tat bırakacak.

PİZZA POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Mayasız Pizza Poğaça Tarifi Hamuru İçin:

2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

3,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Mayasız Pizza Poğaça Tarifi Üstü İçin:

100 gram kaşar peyniri

50 gram sucuk

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Yapılış