Akşam beş çayı için pratik lezzet! Mayasız pizza poğaça tarifi
Mayasız pizza poğaça tarifi, pratik ve lezzetli bir alternatif olarak çay saati menülerine canlılık katan bir lezzettir.
Bu pizza poğaça tarifi, çay saati menülerine dinamizm kazandırırken, yanında kısır gibi hafif bir alternatifle servis edildiğinde mükemmel bir uyum sağlar. İster kahvaltı sofralarında, ister atıştırmalık olarak tercih edilsin, bu pizza poğaçalar herkesin damağında tat bırakacak.
PİZZA POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
Mayasız Pizza Poğaça Tarifi Hamuru İçin:
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 3,5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
Mayasız Pizza Poğaça Tarifi Üstü İçin:
- 100 gram kaşar peyniri
- 50 gram sucuk
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
Yapılış
- Un hariç tüm malzemeleri karıştırın.
- Azar azar unu ilave edin.
- Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve bardağın tersiyle yassılaştırın.
- Orta kısmına kaşar peyniri, üstüne sucuk ve biberleri koyun.
- Hamurun kenarlarını yumurta sarısı sürüp 180 derecede 30 dakika pişirin.
- Mayasız pizza poğaça tarifiniz hazır. Afiyet olsun!
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