Teoman'dan Cumartesi Anneleri'ne 1000'inci hafta şarkısı: 'Benim Annem Cumartesi'
Ünlü şarkıcı Teoman, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı'ndaki nöbetinin 1000'inci haftası nedeniyle Bandista’nın “Benim Annem Cumartesi” şarkısını yeniden seslendirdi.
27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.
1000 haftadır yasaklara, şiddetlere ve gözaltılara karşı direnen kayıp yakınlarına Sanatçı Teoman da destek verdi.
"BENİM ANNEM CUMARTESİ"
Teoman 100. hafta vesilesiyle, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını tekrar seslendirdi.
Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.
Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan "Benim Annem Cumartesi" eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı.#CumartesiAnneleri1000Hafta— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 22, 2024
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ŞARKININ SÖZLERİ
Benim annem pazarları
Uyandırmaz yavrusunu
Benim annem pazartesi
Demlikte bir çay tanesi
Benim annem salı günü ya
Hüzün ya düğün tülü
Benim annem bir çarşamba
Görmesen de sen aldanma
Benim annem perşembeyi
İyi bilir işkenceyi
Benim annem cumaları
Gezer bütün kuytuları
Benim annem cumartesi
Her bir dilde çıkar sesi
Benim annem cumartesi
Elinde solmuş bir resim
Benim annem cumartesi
Hesap soracak öfkesi
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi
Kör kuyularda bul beni
Bul beni bir sahilde çıplak
Bir işkence gemisinde elektrikle ayık
Bir kışlada kayıp
Anne, bir sokak başında
İsimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında
“Kaybedenler kaybetti” yazan mezar taşının altında bul beni
Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında
Plaza del Mayor’da
Anne bul beni Galatasaray Meydanı’nda
Bul beni Ramallahlı annelerin
Gazzeli annelerin
Anne bul beni Varşova gettosunda
Anne bul beni Nico’nun Bart’ın İtalyan annelerinin gözlerinde
Anne, bul beni
Bul beni
Anne bul beni bir sokakta
Akranlarım bağırırken hala
Anne bul beni, bul beni bir sabah
Bir sabah bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni
O sabahı kuran kadının sözlerinde
Anne bul beni Ahmet Kaya’nın gözlerinde
Anne bul beni
Benim annem pazarları
Uyandırmaz yavrusunu
Benim annem pazartesi
Demlikte bir çay tanesi
Benim annem salı günü
Ya hüzün ya düğün tülü
Benim annem bir çarşamba
Görmesen de sen aldanma
Benim annem perşembeyi
İyi bilir işkenceyi
Benim annem cumaları
Gezer bütün kuytuları
Benim annem cumartesi
Her bir dilde çıkar sesi
Benim annem cumartesi
Elinde solmuş bir resim
Benim annem cumartesi
Hesap soracak öfkesi
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)
Benim annem cumartesi
Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)
Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)
Benim annem cumartesi
Yo yo yoo
Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)
Benim annem cumartesi
Yo yo yoo
Benim annem cumartesi
Yo yo yoo
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