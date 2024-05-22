Teoman'dan Cumartesi Anneleri'ne 1000'inci hafta şarkısı: 'Benim Annem Cumartesi'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:42

Güncelleme: 22.05.2024 - 23:42

27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.

1000 haftadır yasaklara, şiddetlere ve gözaltılara karşı direnen kayıp yakınlarına Sanatçı Teoman da destek verdi.

"BENİM ANNEM CUMARTESİ"

Teoman 100. hafta vesilesiyle, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını tekrar seslendirdi.

Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.

Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan "Benim Annem Cumartesi" eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı.#CumartesiAnneleri1000Hafta



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ŞARKININ SÖZLERİ

Benim annem pazarları

Uyandırmaz yavrusunu

Benim annem pazartesi

Demlikte bir çay tanesi

Benim annem salı günü ya

Hüzün ya düğün tülü

Benim annem bir çarşamba

Görmesen de sen aldanma

Benim annem perşembeyi

İyi bilir işkenceyi

Benim annem cumaları

Gezer bütün kuytuları

Benim annem cumartesi

Her bir dilde çıkar sesi

Benim annem cumartesi

Elinde solmuş bir resim

Benim annem cumartesi

Hesap soracak öfkesi

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi

Kör kuyularda bul beni

Bul beni bir sahilde çıplak

Bir işkence gemisinde elektrikle ayık

Bir kışlada kayıp

Anne, bir sokak başında

İsimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında

“Kaybedenler kaybetti” yazan mezar taşının altında bul beni

Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında

Plaza del Mayor’da

Anne bul beni Galatasaray Meydanı’nda

Bul beni Ramallahlı annelerin

Gazzeli annelerin

Anne bul beni Varşova gettosunda

Anne bul beni Nico’nun Bart’ın İtalyan annelerinin gözlerinde

Anne, bul beni

Bul beni

Anne bul beni bir sokakta

Akranlarım bağırırken hala

Anne bul beni, bul beni bir sabah

Bir sabah bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni

O sabahı kuran kadının sözlerinde

Anne bul beni Ahmet Kaya’nın gözlerinde

Anne bul beni

Benim annem pazarları

Uyandırmaz yavrusunu

Benim annem pazartesi

Demlikte bir çay tanesi

Benim annem salı günü

Ya hüzün ya düğün tülü

Benim annem bir çarşamba

Görmesen de sen aldanma

Benim annem perşembeyi

İyi bilir işkenceyi

Benim annem cumaları

Gezer bütün kuytuları

Benim annem cumartesi

Her bir dilde çıkar sesi

Benim annem cumartesi

Elinde solmuş bir resim

Benim annem cumartesi

Hesap soracak öfkesi

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)

Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)

Benim annem cumartesi

Yo yo yoo

Benim annem cumartesi (Yo yo yoo)

Benim annem cumartesi

Yo yo yoo

Benim annem cumartesi

Yo yo yoo