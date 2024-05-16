Teoman ve Amy Winehouse şarkıda buluşturuldu... Grup DenDen Back to Black'ı yeniden düzenledi

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back To Black' filmi vizyona girdi. Amy Winehouse hayranları, trajik şekilde 27 yaşında hayatını kaybeden sanatçının hayatını beyaz perdede izlemek için sinema salonlarına giderken, Türk Rock grubu DenDen'den Winehouse hayranları için sürpriz geldi. Grup, Winehouse'ın filme de ismini veren ve en bilinen şarkısı 'Back to Black'i yeniden düzenledi.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:15
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Winehouse'un Back To Black şarkı sözleriyle başlayan düzenleme, Teoman'ın "Güzel Bir Gün" şarkısı ile devam ediyor.

Grup kaptanı Eren Yaşar şarkıyı bu şekilde düzenlemeleri konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

İKİ BÜYÜK HAZİNE

"Amy Winehouse 27 yaşında büyük bir sanatçı olarak aramızdan ayrıldı. Sevenlerimizin de istekleriyle Back To Black'i samimi bir ortamda grup Denden olarak değil de, müziğe aşık grup üyeleri olarak çalalım ve söyleyelim dedik. Bu şarkı bizi Teoman'ın muhteşem şarkısı 'Güzel Bir Gün'e götürdü. Sonuçta her ikisi de müzik dünyası için iki büyük hazine."

BACK TO BLACK FİLMİ 

Back To Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini anlatıyor. Filmde Amy Winehouse'u Marisa Abela canlandırıyor.


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