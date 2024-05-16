Teoman ve Amy Winehouse şarkıda buluşturuldu... Grup DenDen Back to Black'ı yeniden düzenledi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:15

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:08

Winehouse'un Back To Black şarkı sözleriyle başlayan düzenleme, Teoman'ın "Güzel Bir Gün" şarkısı ile devam ediyor.

Grup kaptanı Eren Yaşar şarkıyı bu şekilde düzenlemeleri konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

İKİ BÜYÜK HAZİNE

"Amy Winehouse 27 yaşında büyük bir sanatçı olarak aramızdan ayrıldı. Sevenlerimizin de istekleriyle Back To Black'i samimi bir ortamda grup Denden olarak değil de, müziğe aşık grup üyeleri olarak çalalım ve söyleyelim dedik. Bu şarkı bizi Teoman'ın muhteşem şarkısı 'Güzel Bir Gün'e götürdü. Sonuçta her ikisi de müzik dünyası için iki büyük hazine."

BACK TO BLACK FİLMİ

Back To Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini anlatıyor. Filmde Amy Winehouse'u Marisa Abela canlandırıyor.