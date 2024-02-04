Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:13

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen Gölhisar Kavurması, coğrafi işaret alarak öne çıktı. Dana eti kullanılan ve sadece 7 saniyede pişirilen kavurma, ülke genelinde tanınırken, ilçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

Kavurmanın tescillenmesiyle talep artarken, lezzetin sıcak ve taze servisi merak uyandırıyor. Gölhisarlı kavurmacı Osman Kaya, kavurmanın 7 saniyede piştiğini belirterek, "Tescillendikten sonra işlerimiz ciddi oranda arttı. Bir de sıcak servis edildiğinden her tadanın memnuniyeti daha da artıyor" dedi. Gölhisar Kavurması, domates, sumaklı soğan ve manda keçi yoğurdu ile servis ediliyor. Ustaların azalması endişe yaratıyor.

GÖLHİSAR KAVURMASI'NDA USTA ELLERLE YARIM ASIRIN LEZZETİ

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen Gölhisar Kavurması, coğrafi işaret alarak hem yöresel hem de ulusal düzeyde bir lezzet markası haline geldi. Dana eti kullanılan ve kızgın sac üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen kavurma, ülkenin dört bir yanından gelenlerin ilgisini çekiyor. Ancak bu lezzetin sürdürülmesi konusunda endişe yaratan bir durum ortaya çıktı: İlçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

GÖLHİSAR KAVURMASI TESCİLLENDİKTEN SONRA TALEP ARTTI

Gölhisar Kavurması, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinde coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı. Bu tescillenme sonrasında, kavurmanın bilinirliği arttı ve ülke genelinde talep gördü. Ancak bu talebin karşılanması için usta ellere duyulan ihtiyaç daha da belirgin hale geldi.

7 SANİYEDE PİŞEN EŞSİZ BİR LEZZET

Gölhisar Kavurması'nın öne çıkaran özelliklerinden biri, kızgın sac tava üzerinde sadece 7 saniyede pişirilmesi. Bu özel pişirme yöntemi, kavurmanın her zaman taze ve sıcak servis edilmesine olanak tanıyor. Osman Kaya, 36 yıldır kavurmacılık mesleğini icra ettiğini ve kavurmanın tescillenmesinden sonra işlerinin ciddi oranda arttığını ifade etti. Kaya, Gölhisar Kavurması'nın 7 saniyede pişirilerek sıcak servis edilmesinin, lezzetin tadına varan herkesin memnuniyetini artırdığını belirtti.

SICAK VE TAZE SERVİS İLE DAMAKLARDA

Gölhisar Kavurması'nın yapımında kullanılan dana eti ve kızgın sac tava üzerindeki hızlı pişirme süreci, bu lezzetin özel bir konumda olmasını sağlıyor. Kavurmanın yanında sunulan sumaklı soğan, domates ve manda keçi yoğurdu ise lezzeti tamamlıyor. Gölhisarlı pazarcı Nurettin Karagöz, Muğla'dan gelerek Gölhisar Kavurması'nı tatmak için geldiğini belirterek, ustaya teşekkür etti. Karagöz, Gölhisar Kavurması'nın eşsiz bir lezzet olduğunu ifade etti ve bu lezzeti tatmadan geri dönmeyeceğini söyledi.

COĞRAFİ İŞARETİ VE GELENEKSEL LEZZETİ İLE KEŞFEDİLMEYE DEĞER

Gölhisar Kavurması, coğrafi işareti ve geleneksel yapısıyla Türkiye'nin önemli lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Bu özel yemeğin sıcak ve taze servisi, kızgın sac tava üzerindeki hızlı pişirme süreci, özel sosları ve yanında sunulan malzemelerle damaklarda unutulmaz bir izlenim bırakıyor. Ancak bu geleneksel lezzetin devamlılığı için yetenekli kavurma ustalarına olan ihtiyaç, koruma altındaki bu lezzetin sürdürülebilirliği için önemli bir faktördür.