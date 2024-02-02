Kışın şifası, pratik lezzet: Kış Güveci
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu geleneksel lezzet, sebzelerin, etin ve baharatların muhteşem buluşmasını sunuyor. Kış Güveci tarifimizle, sıcak bir öğünün tadını çıkarın.
Kış mevsimi geldiğinde, içimizi ısıtan ve ruhumuzu besleyen yemeklere olan özlemimiz artar. İşte tam da bu noktada, Kış Güveci devreye girer. Bu geleneksel lezzet, soğuk hava koşullarında bizi ısıtan, doyuran ve tatmin eden bir yemek olarak öne çıkar. Kış Güveci, çeşitli sebzelerin, etin veya kuru baklagillerin, baharatların ve özel sosların bir araya geldiği, fırında pişirilen bir tarif olarak bilinir. Hazırsanız, sıcak bir tabak Kış Güveci'nin tadını çıkarmak için yolculuğumuza başlayalım!
KIŞ GÜVECİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuşbaşı et
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet orta boy havuç
- 2 adet orta boy patlıcan
- 2 adet orta boy kabak
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1/2 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber-tuz karışımı
Yapılış
- Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsakları ince ince dilimleyin. Deri ve kemik kısımlarından ayrılan fileto tavuk göğsünü iri parçalar halinde kesin.
- Kabuğunu soyduğunuz havuçları halka halka dilimleyin. Kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz patlıcan ve kabakları havuçlarla uyumlu olacak büyüklükte kesin.
- Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Tavuk göğüslerini ekleyip yüksek ateşte kavurun.
- Dilimlenmiş sebzeler, tuz-karabiber karışımı ve kıvamını sıcak suyla açtığınız biber salçasını ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Pişirme suyunu bırakmış servis tabaklarına aldığınız lokum tadında güveci, sıcağı sıcağına incecik kıyılmış maydanoz yaprakları eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.
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