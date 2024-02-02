Kışın şifası, pratik lezzet: Kış Güveci

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:28

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:28

Kış mevsimi geldiğinde, içimizi ısıtan ve ruhumuzu besleyen yemeklere olan özlemimiz artar. İşte tam da bu noktada, Kış Güveci devreye girer. Bu geleneksel lezzet, soğuk hava koşullarında bizi ısıtan, doyuran ve tatmin eden bir yemek olarak öne çıkar. Kış Güveci, çeşitli sebzelerin, etin veya kuru baklagillerin, baharatların ve özel sosların bir araya geldiği, fırında pişirilen bir tarif olarak bilinir. Hazırsanız, sıcak bir tabak Kış Güveci'nin tadını çıkarmak için yolculuğumuza başlayalım!

KIŞ GÜVECİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı et

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy kabak

1/2 su bardağı sıcak su

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber-tuz karışımı

Yapılış