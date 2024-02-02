İtalya'nın rengarenk lezzeti: Peperonata

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:09

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:09

İncecik doğranmış biberler, soğan, sarımsak ve domatesin bir araya geldiği bu nefis yemek, sıcak yaz günlerinde tüketmek için ideal bir seçenektir. Peperonata'nın renkli görünümü, sıcacık lezzeti ve sağlıklı bileşenleri, herkesi kendine hayran bırakır. Bu yazımızda, peperonata'nın nasıl hazırlandığını ve hangi malzemelerle yapıldığını öğrenecek, bu güzellikle dolu İtalyan mutfağının tadını çıkaracaksınız. Hazırsanız, peperonata'nın sırlarına birlikte göz atalım.

PEPERONATA TARİFİ

Malzemeler

4 adet renkli biber (kırmızı, yeşil, sarı veya turuncu), ince dilimlenmiş

1 adet soğan, ince dilimlenmiş

2 adet domates, doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, daha az da kullanılabilir)

1 çay kaşığı kırmızı biber pul biberi (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Taze biberiye veya maydanoz (süsleme için) (isteğe bağlı)

Yapılış