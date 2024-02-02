İtalya'nın rengarenk lezzeti: Peperonata
İtalyanların vazgeçilmez lezzeti olan peperonata, rengarenk biberlerin, soğanın ve domatesin muhteşem buluşmasını sunuyor. Bu İtalyan lezzeti, hem göz alıcı renkleri hem de eşsiz lezzeti ile sofralarınıza yeni bir tat katacak!
İncecik doğranmış biberler, soğan, sarımsak ve domatesin bir araya geldiği bu nefis yemek, sıcak yaz günlerinde tüketmek için ideal bir seçenektir. Peperonata'nın renkli görünümü, sıcacık lezzeti ve sağlıklı bileşenleri, herkesi kendine hayran bırakır. Bu yazımızda, peperonata'nın nasıl hazırlandığını ve hangi malzemelerle yapıldığını öğrenecek, bu güzellikle dolu İtalyan mutfağının tadını çıkaracaksınız. Hazırsanız, peperonata'nın sırlarına birlikte göz atalım.
PEPERONATA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet renkli biber (kırmızı, yeşil, sarı veya turuncu), ince dilimlenmiş
- 1 adet soğan, ince dilimlenmiş
- 2 adet domates, doğranmış
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, daha az da kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı kırmızı biber pul biberi (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
- Taze biberiye veya maydanoz (süsleme için) (isteğe bağlı)
Yapılış
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce dilimlenmiş soğanları ekleyin ve hafifçe karamelize olana kadar kısık ateşte pişirin.
- Dilimlenmiş biberleri tavaya ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Biberler yumuşayana kadar ara sıra karıştırmaya devam edin.
- Ezilmiş sarımsakları tavaya ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin, sarımsak kokusu yayılana kadar karıştırın.
- Doğranmış domatesleri tavaya ekleyin. Şeker, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber pul biberini ekleyin. Karıştırın ve sosun lezzetini kontrol edin. İhtiyaç duyarsanız tuz ve baharatları ayarlayabilirsiniz.
- Tavanın kapağını kapatın ve peperonatayı kısık ateşte 20-30 dakika boyunca pişirin. Biberler yumuşayıp sos koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
- Pişirme süresinin sonunda, peperonatayı ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.
- Peperonatayı taze biberiye veya maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın. Ekmek veya makarna ile servis edebilirsiniz.
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