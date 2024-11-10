Kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza, 'Masterchef'e geri dönecek mi?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 16:56

Güncelleme: 10.11.2024 - 16:56

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz hafta dış çekimlerde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kızgın yağ ile yüzünden yaralanmıştı. Yarışmacının sağlık durumu izleyiciler tarafından merakla takip edilirken, Beyza’nın yeniden programa dönüp dönemeyeceği de büyük bir soru işareti olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde Beyza, stüdyoya geri dönerek yarışmaya kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Yarışmacının stüdyoya geri döndüğü anlar ekranlara yansırken, sosyal medyada da yoğun ilgiyle karşılandı.

Yarışmacının dönüşü, arkadaşları ve izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Beyza, şeflerin davetiyle stüdyoya girerken diğer yarışmacılar tarafından alkışlarla karşılandı. Yaşadığı zor günlerin ardından yarışmaya yeniden dahil olmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirten Beyza, MasterChef yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti. İzleyiciler de Beyza’nın dönüşüyle ilgili sosyal medyada duygularını paylaşarak ona desteklerini iletti.

Beyza’nın geri dönüşüyle birlikte 9 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde yarışmaya nasıl adapte olacağı merakla bekleniyor. Yarışmacı arkadaşları tarafından samimi bir şekilde karşılanan Beyza’nın, geçirdiği kazanın izlerini nasıl atlattığı ve yarışmada bu süreçten sonra nasıl bir performans sergileyeceği, programın takipçileri tarafından yakından izleniyor. Beyza’nın yaşadığı bu talihsiz kazanın ardından yeniden yarışmaya katılması, hem şefler hem de izleyiciler için anlamlı bir an oldu.