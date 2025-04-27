Kızı Almina Tude Uygun'u kaybeden Bülent Uygun'dan acı paylaşım

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:14

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:14

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Almina’nın ölümü, futbol camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı törende, Uygun’un acısı yürek burktu.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Uzun yıllardır diyabet hastalığıyla savaşan Almina Tude Uygun, 2024 yılı Ağustos ayında geçirdiği şeker koması sonrası günlerce süren bir yaşam mücadelesi vermişti. O dönem taburcu edilmesi sevdiklerine umut olmuştu. Ancak, geçtiğimiz günlerde gelen acı haberle genç yaşta hayata veda ettiği açıklandı.

CENAZEYE SPOR VE SİYASET CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Acı haberin ardından Almina Tude Uygun için Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor ve siyaset dünyasından da birçok önemli isim katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da cenazeye katılanlar arasındaydı.

YÜREK BURKAN VEDA

Kızının ölüm haberini Antalya’da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, kısa bir açıklama yaparak, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu," ifadeleriyle acısını paylaşmıştı.

Ancak esas yürek burkan sözler, Uygun’un sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında yer aldı. Acılı baba, kızına şu sözlerle veda etti:

"Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim."