Kızı duygusal bir mesajla açıkladı: Bruce Willis konuşma yeteneğini kaybediyor!

Aksiyon sinemasının efsane ismi Bruce Willis, uzun süredir demans ve afazi hastalıklarıyla mücadele ediyor. Sağlık durumu nedeniyle 2022’de oyunculuğu bırakan 70 yaşındaki usta aktör, zamanının çoğunu ailesiyle geçiriyor. Willis’in çocukları ise sosyal medyada babalarına dair sık sık duygusal paylaşımlarda bulunuyor.

BABALAR GÜNÜ’NDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bruce Willis’in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü’nde duygusal bir mesaj yayımladı. 36 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve hayatımda olup bitenleri anlatmak göğsümde derin bir acı yaratıyor” ifadelerini kullandı.





“KEŞKE DAHA ÇOK SORU SORSAYDIM”

Rumer paylaşımında, “Keşke bana hâlâ hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim. Ama biliyorum ki üzülmemi istemezsin. Bu yüzden hâlâ seninle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu kendime hatırlatacağım” dedi.

WILLIS’İN SAĞLIK DURUMU

Bruce Willis’e 2022 yılında afazi teşhisi konulmuştu. Beyindeki bazı bölgelerdeki işlev bozukluğuna bağlı olarak konuşma, anlama, okuma ve yazma gibi becerileri etkileyen bu hastalık sonrası Willis, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Daha sonra ise frontotemporal demans teşhisiyle tedavisi sürmeye başladı.

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLANMIYOR

Willis’in 2009 yılında evlendiği eşi Emma Heming, aktörün sağlık durumuyla ilgili Town and Country dergisine konuştu. “Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce’un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum” diyerek çocuklara durumun açıkça anlatıldığını belirtti.





AİLESİNDEN DESTEK GÖRÜYOR

Willis'in eski eşi Demi Moore ile olan evliliğinden Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı; Emma Heming ile evliliğinden ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı bulunuyor. Eski eşi Moore ile yakın arkadaş kalmaya devam eden Bruce Willis, ailesinin desteğiyle hastalığına karşı mücadele veriyor.

İLK KEZ DEDE OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADI

Rumer Willis’in 2 yaşında Louretta adında bir kızı bulunuyor. Bruce Willis, bu vesileyle ilk kez dede olmanın mutluluğunu da yaşamıştı.