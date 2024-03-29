Kızıl Goncalar dizisine Cüneyd'in annesi dahil oldu

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:36

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:43

"Kızıl Goncalar" dizisi son bölümüyle total’de 6.80, AB’de 9.45 ve ABC1’de 9.89 reytingle zirvede yer aldı. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın çektiği diziyi senarist Şükrü Necati Şahin yazıyor. Her hafta merakla izlenen diziye "Ayza" ile oğlu Affan’ı canlandıran Melisa Doğu ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in ardından başarılı bir oyuncu daha geliyor.

İnci Sefa Cingöz "Kızıl Goncalar"ın kadrosuna katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 14. bölümden itibaren fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak olan İnci Sefa Cingöz, "Gülayşe" rolüne hayat verecek ve Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyd’in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Cüneyd’in babasına hayat verecek aktör için de görüşmeler sürüyor.